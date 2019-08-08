Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T04:09Z
https://ria.ru/20190808/1557281368.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155715/56/1557155625_0:149:2141:1353_1036x0_80_0_0_db3e41914a7e1843b52e5c16a1934f8f.jpg
РИА Новости

Amnesty International призвала туристов к осторожности при поездках в США

04:09, 8 августа 2019
2004
© REUTERS / Bryan WoolstonНа месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
© REUTERS / Bryan Woolston
ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty International выпустила предупреждение для собирающихся посетить США, призвав проявлять максимальную осторожность в этой стране из-за частых случаев применения огнестрельного оружия.
"Рекомендации путешественникам Amnesty International применительно к Соединенным Штатам Америки призывают людей во всем мире проявлять осторожность и иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации во время поездок по США. Эти рекомендации выпущены в свете сохраняющегося высокого уровня насилия с применением огнестрельного оружия в стране", - сказано в документе на сайте организации.
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
6 августа, 08:00
Десятки убитых за сутки. Почему в США не перестанут стрелять по людям
В частности, правозащитники рекомендуют избегать мест скопления людей, "особенно культурных мероприятий, храмов, школ и торговых центров". Также рекомендуется быть очень внимательными в местных барах, ночных клубах и казино.
"Ставя владение оружием выше основных прав человека, власти США осознанно и системно совершают ошибки на разных уровнях и игнорируют свои международные обязательства по обеспечению прав и безопасности народа", - сказано в заявлении Amnesty International.
Организация в очередной раз призвала к реформам в сфере владения огнестрельным оружием и его применения, включая полноценные проверки биографии покупателя, выработку национальных правил регистрации и выдачи лицензий, обязательное обучение обращению с оружием, запрет на обоймы увеличенной емкости и штурмовое оружие, а также обязательное хранение оружия в сейфе.
Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.
Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
Президент США Дональд Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.
2563403
Обсудить 0
СШАВ мире
Рекомендуем
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
РИА
Новости
Погоня за медведем в Магадане. Стоп-кадр видео
В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города
Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией
Вид на курортный поселок Коктебель
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Лента
новостей
Район Минато и Радужный мост в Токио
Япония одобрила первую после ограничений поставку материалов в Южную Корею
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский хочет легализовать казино
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Минздрав сообщил о госпитализации 41 человека после ДТП под Новороссийском
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Число пострадавших в спецоперации по задержанию Атамбаева выросло до 48
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперты рассказали, где у россиян часто воруют деньги с банковских карт
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
В Киргизии взятых в заложники спецназовцев отпустят рано утром
Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Мадуро пообещал воздать по заслугам "предателям родины"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве пресекли работу "циничных лжеюристов", обманувших 300 человек
Подозреваемые в убийстве трех человек Кам Маклеод и Брайер Шмегельский
Канадских подростков, подозреваемых в убийстве трех человек, нашли мертвыми
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Глава областной милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева
Сотрудник ФСИН
Во ФСИН рассказали о незаконных методах воспитания заключенных в "Крестах"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния