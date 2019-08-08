Amnesty International призвала туристов к осторожности при поездках в США

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty International выпустила предупреждение для собирающихся посетить США, призвав проявлять максимальную осторожность в этой стране из-за частых случаев применения огнестрельного оружия.

"Рекомендации путешественникам Amnesty International применительно к Соединенным Штатам Америки призывают людей во всем мире проявлять осторожность и иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации во время поездок по США. Эти рекомендации выпущены в свете сохраняющегося высокого уровня насилия с применением огнестрельного оружия в стране", - сказано в документе на сайте организации.

В частности, правозащитники рекомендуют избегать мест скопления людей, "особенно культурных мероприятий, храмов, школ и торговых центров". Также рекомендуется быть очень внимательными в местных барах, ночных клубах и казино.

"Ставя владение оружием выше основных прав человека, власти США осознанно и системно совершают ошибки на разных уровнях и игнорируют свои международные обязательства по обеспечению прав и безопасности народа", - сказано в заявлении Amnesty International.

Организация в очередной раз призвала к реформам в сфере владения огнестрельным оружием и его применения, включая полноценные проверки биографии покупателя, выработку национальных правил регистрации и выдачи лицензий, обязательное обучение обращению с оружием, запрет на обоймы увеличенной емкости и штурмовое оружие, а также обязательное хранение оружия в сейфе.

Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.

Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.