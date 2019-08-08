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РИА Новости

"Гагаринский старт" на "Байконуре" закроется на модернизацию до 2023 года

04:07, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" со стартового стола первой "Гагаринской" стартовой площадки космодрома "Байконур"
Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-12 со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. "Гагаринский старт" на космодроме "Байконур", с которого осталось запустить лишь одну ракету "Союз-ФГ" старого поколения, модернизируют для пусков новых ракет "Союз-2" к 2023 году, сообщили РИА Новости в аэрокосмическом комитете министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Сейчас на "Байконуре" для пусков носителей "Союз" по пилотируемой программе используют два стартовых комплекса - на площадках 1 ("Гагаринский старт") и 31. С первой площадки можно пускать только "Союз-ФГ" с украинской системой управления. Такая ракета осталось всего одна, ее старт с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запланирован на 25 сентября. С 31-й площадки идут пуски ракет "Союз-2" с российской системой управления. С 2020 года все пилотируемые запуски будут переведены на эту ракету. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал большим риском иметь на "Байконуре" только одну площадку под пилотируемые запуски и предложил перенести часть запусков грузовых кораблей на "Восточный" на время модернизации стартовой площадки на "Байконуре". До этого "Гагаринский старт" предлагалось просто законсервировать.
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"По предварительным планам модернизация ("Гагаринского старта") начнется в 2020 году и продлится до 2023 года", - рассказали в организации.
В Казкосмосе пояснили, что общая сумма затрат на модернизацию составит 87 миллионов долларов. Средства в равной доле внесут Россия, Казахстан и ОАЭ – по 29 миллионов. Завершается решение вопроса с финансированием. "Решение планируется закрепить к ноябрю", - сказали в Казкосмосе.
Привлекать инвестиции ОАЭ в другие проекты пока не планируется, уточнили в ведомстве.
Для стартов с "Гагаринского старта" ракет "Союз-2" с цифровой системой управления необходимо заменить в наземном оборудовании аналоговые пульты, применяемые при проверках и пусках ракеты, на компьютерную технику. Соответственно, требуется замена всей кабельной сети.
Крупные монтажные работы предстоит провести непосредственно на стартовом комплексе. Максимальный диаметр обтекателя, применяемого на ракетах "Союз-ФГ", составляет 3,715 метра. На ракетах "Союз-2" применяется обтекатель диаметром 4,11 метра. Увеличенный диаметр головного обтекателя ракеты позволяет размещать под ним более объемные спутники. Однако для установки ракеты с таким большим обтекателем в стартовую систему необходимо выполнить масштабные и дорогостоящие работы по реконструкции ферм обслуживания.
В 2004-2005 годах под ракеты "Союз-2" модернизировали 31-ю площадку "Байконура".
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РИА Наука
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