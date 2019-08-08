В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города

МАГАДАН, 8 авг — РИА Новости, Людмила Щербакова. Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.

"Это, конечно, уникальный случай. Медведь бегал прямо в центре города. Мы посмотрели видео, это, конечно, совсем маленький косолапый — пестун (самец, который присматривает за медвежонком). Он, видимо, чего-то испугался и побежал в город, только так это можно объяснить", — рассказал представитель охотуправления.

После долгого преследования полицейские пришли к выводу, что хищник угрожает безопасности людей, и вынуждены были застрелить его, когда медведь подошел к одной из школ города, сообщила РИА Новости врио начальника отдела информации в региональном главке МВД Ксения Лукина.