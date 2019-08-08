МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Объединение Германии не произошло бы без русских, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу Объединение Германии не произошло бы без русских, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF

Так он прокомментировал недавний выпуск передачи Politbarometer, в котором заявили, что в Восточной Германии большинство жителей выступают за ослабление антироссийских санкций, а в Западной — лишь около 30 процентов.

По словам Кубики, бывшие граждане ГДР осознают вклад русских в объединение Германии, а также то, что "друзьям из России" в то время удалось предотвратить убийства и вмешательство охранного полка "Феликс Э. Дзержинский".

Он также подчеркнул, что в вопросе отношения бывших жителей ГДР к России есть и эмоциональная сторона: в те времена в Восточной Германии немцы и русские тесно общались.

"И, в отличие от тех, кто проживал на Западе — а они были как бы в стороне от всего этого, — понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах", — продолжил вице-председатель бундестага.

Он добавил, что сейчас Москве и Берлину следует достигать взаимопонимания друг с другом.