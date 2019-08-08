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РИА Новости

В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских

04:02, 8 августа 2019
67984
© РИА Новости / Игорь ЗарембоРейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Объединение Германии не произошло бы без русских, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.
Так он прокомментировал недавний выпуск передачи Politbarometer, в котором заявили, что в Восточной Германии большинство жителей выступают за ослабление антироссийских санкций, а в Западной — лишь около 30 процентов.
По словам Кубики, бывшие граждане ГДР осознают вклад русских в объединение Германии, а также то, что "друзьям из России" в то время удалось предотвратить убийства и вмешательство охранного полка "Феликс Э. Дзержинский".
Он также подчеркнул, что в вопросе отношения бывших жителей ГДР к России есть и эмоциональная сторона: в те времена в Восточной Германии немцы и русские тесно общались.
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"И, в отличие от тех, кто проживал на Западе — а они были как бы в стороне от всего этого, — понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах", — продолжил вице-председатель бундестага.
Он добавил, что сейчас Москве и Берлину следует достигать взаимопонимания друг с другом.
Третьего октября 1990 года официально состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ. В ноябре этого года исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены, фактически означавшего воссоединение страны.
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Популярные комментарии
Вот и должны помнить, что Россия, преемник СССР, не агрессор а миролюбивая страна.
8 августа, 06:45
Вячеслав Гаджиев
13420103
Действительно, немцы должны быть благодарны Советскому Союзу, потому как, был бы советский союз, как его весь мир поливает грязью, фашистским государством и вообще, осью зла, Германии бы вообще не было, её бы стерли с лица земли, как и те страны, которые прогнулись перед гнетом немецкой военной машины. И очень печально наблюдать, как все это игнорируют, опровергают. История вас ничему не учит. Ну ничего, придет тот час, когда вы все пожалеете о своем узколобии, невежестве и склочности.
8 августа, 08:22
Александр Сергеевич
6700202
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