МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Объединение Германии не произошло бы без русских, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.
Так он прокомментировал недавний выпуск передачи Politbarometer, в котором заявили, что в Восточной Германии большинство жителей выступают за ослабление антироссийских санкций, а в Западной — лишь около 30 процентов.
По словам Кубики, бывшие граждане ГДР осознают вклад русских в объединение Германии, а также то, что "друзьям из России" в то время удалось предотвратить убийства и вмешательство охранного полка "Феликс Э. Дзержинский".
Он также подчеркнул, что в вопросе отношения бывших жителей ГДР к России есть и эмоциональная сторона: в те времена в Восточной Германии немцы и русские тесно общались.
"И, в отличие от тех, кто проживал на Западе — а они были как бы в стороне от всего этого, — понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах", — продолжил вице-председатель бундестага.
Он добавил, что сейчас Москве и Берлину следует достигать взаимопонимания друг с другом.
Третьего октября 1990 года официально состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ. В ноябре этого года исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены, фактически означавшего воссоединение страны.