Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией

Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 авг — РИА Новости. Представители правительства Венесуэлы не поедут на переговоры с оппозицией, очередной раунд которых должен был состояться 8-9 августа.

Twitter , хотя члены оппозиции уже находятся на Барбадосе, президент Николас Мадуро решил не направлять делегацию "из-за грубой и жестокой агрессии" со стороны администрации Дональда Трампа, который допустил "незаконную блокировку экономики, торговли и финансов" Венесуэлы. Как сообщил министр коммуникаций Хорхе Родригес в, хотя члены оппозиции уже находятся на Барбадосе, президент Николас Мадуро решил не направлять делегацию "из-за грубой и жестокой агрессии" со стороны администрации Дональда Трампа, который допустил "незаконную блокировку экономики, торговли и финансов" Венесуэлы.

По словам Родригеса, народ Венесуэлы возмущен, что глава оппозиции Хуан Гуаидо празднует и поддерживает эти действия США, направленные против суверенитета страны и нарушающие права человека.

"Венесуэла готова пересмотреть механизмы этого процесса (переговоров с оппозицией. — Прим. ред.), чтобы его продолжение было действительно эффективным и соответствовало интересам нашего народа", — добавил министр.

В понедельник Трамп подписал указ о блокировке американских активов властей Венесуэлы: под ними подразумеваются государство и правительство, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры, включая Центральный банк и национальную нефтегазовую компанию PDVSA.

Ситуация в Венесуэле

Венесуэльская оппозиция предприняла попытку госпереворота в конце января. Тогда по стране прокатилась волна протестов против действующей власти, а лидер оппозиции, спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства.

Этот шаг поддержали США и некоторые другие страны. Россия, Мексика, Китай, Турция, Индонезия и ряд других государств выступили в поддержку законного президента Николаса Мадуро.

Тогда же Вашингтон заблокировал активы PDVSA и запретил сделки с ней, лишив Венесуэлу более десяти миллиардов долларов, а Банк Англии отказался выдавать Каракасу его золотой запас.

В конце апреля оппозиция снова попыталась совершить переворот. Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой Карлота и призвали армию и народ свергнуть Мадуро. Однако военные на призыв не откликнулись.

Третья попытка госпереворота в Венесуэле был предпринята в июне: министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили намеревалась организовать свержение и убийство Мадуро, его жены Силии Флорес, а также главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо.