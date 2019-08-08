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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией

03:56, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Карлос ЭррераУчастники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
© РИА Новости / Карлос Эррера
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 авг — РИА Новости. Представители правительства Венесуэлы не поедут на переговоры с оппозицией, очередной раунд которых должен был состояться 8-9 августа.
Как сообщил министр коммуникаций Хорхе Родригес в Twitter, хотя члены оппозиции уже находятся на Барбадосе, президент Николас Мадуро решил не направлять делегацию "из-за грубой и жестокой агрессии" со стороны администрации Дональда Трампа, который допустил "незаконную блокировку экономики, торговли и финансов" Венесуэлы.
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По словам Родригеса, народ Венесуэлы возмущен, что глава оппозиции Хуан Гуаидо празднует и поддерживает эти действия США, направленные против суверенитета страны и нарушающие права человека.

"Венесуэла готова пересмотреть механизмы этого процесса (переговоров с оппозицией. — Прим. ред.), чтобы его продолжение было действительно эффективным и соответствовало интересам нашего народа", — добавил министр.

В понедельник Трамп подписал указ о блокировке американских активов властей Венесуэлы: под ними подразумеваются государство и правительство, любое политическое подразделение, ведомство или их структуры, включая Центральный банк и национальную нефтегазовую компанию PDVSA.
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Ситуация в Венесуэле

Венесуэльская оппозиция предприняла попытку госпереворота в конце января. Тогда по стране прокатилась волна протестов против действующей власти, а лидер оппозиции, спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства.
Этот шаг поддержали США и некоторые другие страны. Россия, Мексика, Китай, Турция, Индонезия и ряд других государств выступили в поддержку законного президента Николаса Мадуро.
Тогда же Вашингтон заблокировал активы PDVSA и запретил сделки с ней, лишив Венесуэлу более десяти миллиардов долларов, а Банк Англии отказался выдавать Каракасу его золотой запас.
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В конце апреля оппозиция снова попыталась совершить переворот. Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой Карлота и призвали армию и народ свергнуть Мадуро. Однако военные на призыв не откликнулись.
Третья попытка госпереворота в Венесуэле был предпринята в июне: министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили намеревалась организовать свержение и убийство Мадуро, его жены Силии Флорес, а также главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо.
Обстановка в стране остается напряженной, противостояние официального Каракаса и оппозиции, которую поддерживают США, продолжается.
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"Превратить кризис в коллапс". Что США делают с ВенесуэлойПравительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией. Причины этого решения в эфире радио Sputnik проанализировал декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
Популярные комментарии
Где в Венесуэле оппозиция? Нет оппозиции там. Шайка прикормленных из вне руководителей, управляет информационными "овощами". Вообще любая оппозиция, это как раковая опухоль в организме. Чем раковая опухоль может помочь организму?! Ни чем!
8 августа, 08:58
БНБрутал Натурал
3900003
Мадуро прав. Штатам не нужно гражданское согласие в стране, штатом нужна нефть Венесуэлы.
8 августа, 06:47
eldeckel
3200003
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