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РИА Новости

Эксперты рассказали, где у россиян часто воруют деньги с банковских карт

03:48, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Банковские карты россиян чаще всего воруют мошенники в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Основой для составления рейтинга стали данные системы карточного мониторинга банка с 2017 по 2019 год.
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В исследовании называются основные опасности, которые могут поджидать путешественников: это физическая кража карты, компрометация пин-кода, а также скимминг — копирование магнитной полосы.
Индонезия возглавляет список наиболее опасных для банковских карт стран уже не первый год: хотя объем использования поддельных карт снизился, она остается лидером рейтинга с 2017 года. При этом Латинская Америка вытеснила США, которые замыкали тройку в прошлом году.
Эксперты подсчитали, что в этом году число случаев поддельного использования карт после скимминга снизилось на 73 процента. Во многом этому поспособствовало ужесточение требований платежных систем к чиповым картам и улучшение системы предотвращения мошеннических операций. Число инцидентов, связанных с потерей и кражей карт, по сравнению с 2018-м осталось без изменений.
"Для того чтобы снизить риски потери денег в путешествиях, мы советуем клиентам по возможности использовать бесконтактные платежи, иметь на руках небольшую сумму наличных непосредственно перед вылетом, а также поменять пин-код карты сразу после возвращения из поездки", — порекомендовал вице-президент группы Райффайзенбанка по борьбе с мошенническими операциями Дмитрий Бабин.
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