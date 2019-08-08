Эксперты рассказали, где у россиян часто воруют деньги с банковских карт

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Банковские карты россиян чаще всего воруют мошенники в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Основой для составления рейтинга стали данные системы карточного мониторинга банка с 2017 по 2019 год.

В исследовании называются основные опасности, которые могут поджидать путешественников: это физическая кража карты, компрометация пин-кода, а также скимминг — копирование магнитной полосы.

Индонезия возглавляет список наиболее опасных для банковских карт стран уже не первый год: хотя объем использования поддельных карт снизился, она остается лидером рейтинга с 2017 года. При этом Латинская Америка вытеснила США, которые замыкали тройку в прошлом году.

Эксперты подсчитали, что в этом году число случаев поддельного использования карт после скимминга снизилось на 73 процента. Во многом этому поспособствовало ужесточение требований платежных систем к чиповым картам и улучшение системы предотвращения мошеннических операций. Число инцидентов, связанных с потерей и кражей карт, по сравнению с 2018-м осталось без изменений.