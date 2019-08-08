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РИА Новости

Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ картами Сбербанка на кассах магазинов

03:48, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкоматы в супермаркете
Банкоматы в супермаркете
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Это станет возможным благодаря расширению проекта по повышению доступности финансовых услуг. В рамках этого проекта Сбербанк в прошлом году запустил услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах.
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При любой сумме покупки снять можно до 5 тысяч рублей, в среднем россияне снимают по 1,3 тысячи рублей. В настоящий момент сервис доступен держателям дебетовых карт Сбербанка платежных систем Visa и Mastercard.
"В текущем году планируется масштабировать проект на 3 тысячи партнеров банка – банковских платежных агентов, а также расширить функционал: помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина - оплата за коммунальные услуги", - заявили в Сбербанке.
Информацию о снятии наличных можно получить благодаря кассирам, которые предлагают эту услугу, а также стикеру или плакату, размещенным в магазинах, где доступен сервис.
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