Канадских подростков, подозреваемых в убийстве трех человек, нашли мертвыми

Девятнадцатилетних Кама Маклеода и Брайера Шмегельского подозревали в том, что они убили 23-летнего туриста из Австралии Лукаса Фаулера, его подругу, 24-летнюю американку Чинну Диз, и 64-летнего лектора Университета Британской Колумбии Леонарда Дейка.

Подозреваемых искали более двух недель. Накануне, примерно в десять утра по местному времени (17:00 мск), сотрудники Королевской конной полиции обнаружили тела двух молодых людей в 70 километрах к северо-востоку от города Гиллам в провинции Манитоба. Полиция полагает, что это именно Маклеод и Шмегельский.