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РИА Новости

Канадских подростков, подозреваемых в убийстве трех человек, нашли мертвыми

03:45, 8 августа 2019
100831
© REUTERS / Manitoba RCMPПодозреваемые в убийстве трех человек Кам Маклеод и Брайер Шмегельский
Подозреваемые в убийстве трех человек Кам Маклеод и Брайер Шмегельский
© REUTERS / Manitoba RCMP
Подозреваемые в убийстве трех человек Кам Маклеод и Брайер Шмегельский
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Канадская полиция обнаружила тела двух подростков, которых разыскивали по делу об убийстве трех человек в Британской Колумбии, сообщил телеканал CBC.
Девятнадцатилетних Кама Маклеода и Брайера Шмегельского подозревали в том, что они убили 23-летнего туриста из Австралии Лукаса Фаулера, его подругу, 24-летнюю американку Чинну Диз, и 64-летнего лектора Университета Британской Колумбии Леонарда Дейка.
Подозреваемых искали более двух недель. Накануне, примерно в десять утра по местному времени (17:00 мск), сотрудники Королевской конной полиции обнаружили тела двух молодых людей в 70 километрах к северо-востоку от города Гиллам в провинции Манитоба. Полиция полагает, что это именно Маклеод и Шмегельский.
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КанадаВ мире
Популярные комментарии
кто то нашел их раньше, чем полиция
8 августа, 07:10
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
6420000
19 -летние "подростки"... У нас в 19 лет, уже отслужив в армии, демобиизуются... Этим канадским явно армии не хватает...😂😂😂
8 августа, 05:52
Felix D
4870117
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