Эксперт раскрыла самые частые причины страховых выплат для туристов из РФ

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Страховые случаи со смертельным исходом после дорожно-транспортных происшествий за границей с участием российских туристов остаются самыми редкими поводами для страховых выплат, уступая сердечно-сосудистым заболеваниям, бытовым травмам, отравлениям и несчастным случаям на воде, заявила РИА Новости исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.

В районе Аланьи на горной дороге в среду произошла авария с участием туристического автобуса, в котором находились российские туристы. Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы. Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье. Тяжелых ранений у них нет.

"По данным страховых компаний, ДТП в Турции, да и практически в любых других странах занимают последнее место среди случаев со смертельным исходом у российских туристов", - сказала собеседник агентства.

Алчеева пояснила, что не имеет значения, где произошел несчастный случай, в Турции или в России, так как основными причинами смерти среди туристов остаются сердечно-сосудистые заболевания. Из года в год они занимают первое место.

"Второе место этого негативного рейтинга занимают травмы и отравления. Причем травмы, как правило, бывают бытовыми. Например, вылез человек из ванной, поскользнулся, упал и ударился", - продолжила она.

Третье место занимают несчастные случаи на воде. Отдыхающие получают смертельные травмы на горках в бассейнах, на водных аттракционах, во время занятий активным отдыхом на воде и просто тонут.

"Травмы с летальными исходами в результате ДТП занимают одно из последних мест. Это буквально единичные случаи. Хочу подчеркнуть, что в 2019 году конкретно в Турции не было ни одного транспортного происшествия, где серьезно пострадали бы российские туристы. Дай бог и не будет!" - резюмировала представитель страхового бизнеса.