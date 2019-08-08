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РИА Новости
Туризм

Эксперт раскрыла самые частые причины страховых выплат для туристов из РФ

03:36, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время отдыха в Анталье, Турция
Российские туристы во время отдыха в Анталье, Турция
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Страховые случаи со смертельным исходом после дорожно-транспортных происшествий за границей с участием российских туристов остаются самыми редкими поводами для страховых выплат, уступая сердечно-сосудистым заболеваниям, бытовым травмам, отравлениям и несчастным случаям на воде, заявила РИА Новости исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.
В районе Аланьи на горной дороге в среду произошла авария с участием туристического автобуса, в котором находились российские туристы. Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы. Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье. Тяжелых ранений у них нет.
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"По данным страховых компаний, ДТП в Турции, да и практически в любых других странах занимают последнее место среди случаев со смертельным исходом у российских туристов", - сказала собеседник агентства.
Алчеева пояснила, что не имеет значения, где произошел несчастный случай, в Турции или в России, так как основными причинами смерти среди туристов остаются сердечно-сосудистые заболевания. Из года в год они занимают первое место.
"Второе место этого негативного рейтинга занимают травмы и отравления. Причем травмы, как правило, бывают бытовыми. Например, вылез человек из ванной, поскользнулся, упал и ударился", - продолжила она.
Третье место занимают несчастные случаи на воде. Отдыхающие получают смертельные травмы на горках в бассейнах, на водных аттракционах, во время занятий активным отдыхом на воде и просто тонут.
"Травмы с летальными исходами в результате ДТП занимают одно из последних мест. Это буквально единичные случаи. Хочу подчеркнуть, что в 2019 году конкретно в Турции не было ни одного транспортного происшествия, где серьезно пострадали бы российские туристы. Дай бог и не будет!" - резюмировала представитель страхового бизнеса.
Эксперт также уточнила, что наиболее частыми поводами обращения за медицинской помощью с участием страховых компаний у туристов остаются легкие респираторные заболевания и бытовые травмы, полученные во время отдыха.
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