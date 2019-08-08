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РИА Новости

Исследование показало, сколько россиян пользуются системами "умного дома"

03:36, 8 августа 2019
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© Depositphotos / aa-wУправление температурой в доме с помощью приложения в телефоне
Управление температурой в доме с помощью приложения в телефоне
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Технологии "умного дома" известны 88% россиян, при этом пользуются ими лишь 27%, показало исследование, проведенное проектом Hi-Tech Mail.ru.
Как показало исследование, из тех, кто пользуется такими системами, большинство выбрали для себя контроль систем освещения (58%), видеонаблюдение (50%), "теплый пол" (41%), пожарную и аварийную сигнализации (39%), а также системы кондиционирования и вентиляции (36%). Внедрение этих технологий для 40% респондентов обошлось от 5 до 20 тысяч рублей, более 20 тысяч рублей потратил каждый третий (33%).
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Мечтают об "умном доме" 69% респондентов, большинство из них хотели бы иметь контроль систем освещения со смартфона (84%), "теплые полы" (81%), системы контроля энергопотребления с гаджетов (76%), системы кондиционирования и вентиляции с помощью персональных гаджетов (73%), видеонаблюдение (73%), управление охранной, пожарной и аварийной сигнализации со смартфона или планшета (71%), системы контроля работы штор, жалюзи, ворот (59%), системы контроля воспроизведением фильмов, видео и аудио (43%).
Авторы исследования выяснили, что заплатить за дополнительный комфорт от 5 до 20 тысяч рублей готовы 57% опрошенных, на большие траты смогли бы решиться 24%.
Среди компаний, выпускающие продукты для "умного дома", респонденты назвали Xiaomi (74%), Google (39%), Amazon (25%), Redmond (25%), "Ростелеком" (19%) и TP-Link (18%).
В исследовании, которое проводилось в июле, приняли участие 4,62 тысячи пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.
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