Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии безопасность и Иран

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом ситуацию в регионе, обеспечение безопасности судоходства и противодействие Ирану, говорится в распространенном в четверг сообщении госдепартамента.

"Госсекретарь и наследный принц обсудили возросшие трения в регионе и потребность в более серьезной безопасности для обеспечения свободы судоходства… (Стороны - ред.) обсудили также другие двусторонние и региональные вопросы, включая противодействие дестабилизирующим действиям иранского режима и права человека", - отмечается в документе.

Как рассказали в госдепе, Помпео поблагодарил наследного принца за "поддержку и участие во многих региональных вызовах".

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.