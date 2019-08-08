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РИА Новости

Помпео обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии безопасность и Иран

03:22, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом ситуацию в регионе, обеспечение безопасности судоходства и противодействие Ирану, говорится в распространенном в четверг сообщении госдепартамента.
"Госсекретарь и наследный принц обсудили возросшие трения в регионе и потребность в более серьезной безопасности для обеспечения свободы судоходства… (Стороны - ред.) обсудили также другие двусторонние и региональные вопросы, включая противодействие дестабилизирующим действиям иранского режима и права человека", - отмечается в документе.
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Как рассказали в госдепе, Помпео поблагодарил наследного принца за "поддержку и участие во многих региональных вызовах".
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в последние месяцы. В соседнем Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Вслед за этим произошел еще один инцидент: иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. Уже в июле корабль ВМС США сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.
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Майк ПомпеоГосударственный департамент СШАСаудовская АравияИранСШАВ мире
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