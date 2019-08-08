Площадь лесных пожаров в России выросла за сутки на 10 процентов

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России выросла за сутки до 179,2 тысячи гектаров, сообщает в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Днем ранее Авиалесоохрана сообщила, что действуют 180 лесных пожаров на площади 163,2 тысячи гектаров, в том числе 110,1 тысячи в Иркутской области. За сутки были ликвидированы 47 лесных пожаров на площади 3,6 тысячи гектаров.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 7 августа в России ликвидированы 27 лесных пожаров на площади 12 667 гектаров", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, на 00.00 мск четверга в России действовали 199 лесных пожаров на площади 179 179 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению. Их наибольшее число отмечается в Иркутской области - 74 пожара на землях лесного фонда на площади 113 526 гектаров.