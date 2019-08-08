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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в России выросла за сутки на 10 процентов

03:17, 8 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России выросла за сутки до 179,2 тысячи гектаров, сообщает в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Днем ранее Авиалесоохрана сообщила, что действуют 180 лесных пожаров на площади 163,2 тысячи гектаров, в том числе 110,1 тысячи в Иркутской области. За сутки были ликвидированы 47 лесных пожаров на площади 3,6 тысячи гектаров.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 7 августа в России ликвидированы 27 лесных пожаров на площади 12 667 гектаров", - говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, на 00.00 мск четверга в России действовали 199 лесных пожаров на площади 179 179 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению. Их наибольшее число отмечается в Иркутской области - 74 пожара на землях лесного фонда на площади 113 526 гектаров.
Режим ЧС ранее был объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявлял, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, но рассматриваются и другие версии.
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