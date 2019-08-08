Эксперт ВОЗ раскрыл, можно ли получить рак от кальяна и электронных сигарет

ЖЕНЕВА, 8 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Употребление табака является одной из основных предотвратимых причин развития рака легких у человека, при этом от заболевания не защищены и те, кто курит кальян или электронные сигареты, рассказал РИА Новости эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави.

"Курение до сих пор остается основной причиной рака легких. По всему миру употребление табака — единственный предотвратимый риск смертности от рака. От этого заболевания и других (неинфекционных) болезней ежегодно погибают порядка шести миллионов человек", — сказал он.

По словам эксперта, в табачном дыму насчитывается свыше семи тысяч химикатов, из которых, как минимум, 250 вредны для организма, а 50 приводят к развитию рака. При этом также возможно заработать рак легких, если человек, к примеру, курит только кальян.

"Да, возможно получить рак легких при курении кальяна. Это уже установлено", — отметил Илбави.

Дым, который человек вдыхает при курении кальяна, также содержит в себе токсичные вещества, которые могут привести к развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Вредный для организма никотин частично поглощается водой, однако курильщик кальяна делает гораздо больше затяжек, чем те, кто курит сигареты, и курит гораздо дольше.

Также нельзя с полной уверенностью говорить и о безопасности электронных сигарет.