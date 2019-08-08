Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T03:04Z
https://ria.ru/20190808/1557280935.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155513/67/1555136764_0:119:2000:1244_1036x0_80_0_0_2c087485a1c2dbe5f91b46a1d9759bb8.jpg
РИА Новости

Эксперт ВОЗ раскрыл, можно ли получить рак от кальяна и электронных сигарет

03:04, 8 августа 2019
13301
© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
ЖЕНЕВА, 8 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Употребление табака является одной из основных предотвратимых причин развития рака легких у человека, при этом от заболевания не защищены и те, кто курит кальян или электронные сигареты, рассказал РИА Новости эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави.
"Курение до сих пор остается основной причиной рака легких. По всему миру употребление табака — единственный предотвратимый риск смертности от рака. От этого заболевания и других (неинфекционных) болезней ежегодно погибают порядка шести миллионов человек", — сказал он.
Сигарета на фоне черепа
24 октября 2018, 08:00
Ученые назвали самый эффективный способ бросить курить
По словам эксперта, в табачном дыму насчитывается свыше семи тысяч химикатов, из которых, как минимум, 250 вредны для организма, а 50 приводят к развитию рака. При этом также возможно заработать рак легких, если человек, к примеру, курит только кальян.
"Да, возможно получить рак легких при курении кальяна. Это уже установлено", — отметил Илбави.
Дым, который человек вдыхает при курении кальяна, также содержит в себе токсичные вещества, которые могут привести к развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Вредный для организма никотин частично поглощается водой, однако курильщик кальяна делает гораздо больше затяжек, чем те, кто курит сигареты, и курит гораздо дольше.
Также нельзя с полной уверенностью говорить и о безопасности электронных сигарет.
"Что же касается электронных сигарет, то негативное воздействие на здоровье будет происходить со стороны легочной системы. Но нельзя также исключать и их неблагоприятное воздействие, к примеру, на сердечно-сосудистую систему и канцерогенный эффект. Электронные сигареты вызывают сильное привыкание, а доказательств безопасности долгосрочного употребления никотина недостаточно", — добавил эксперт ВОЗ.
50854413
Обсудить 7
ВОЗРИА Наука
Популярные комментарии
Если надо повысить налоги и акцизы - то да, и рак, и спид, и чахотку, и волчанку.
8 августа, 03:13
Юрий Толстый
400006
Рекомендуем
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
РИА
Новости
Вид на курортный поселок Коктебель
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
Разрушенный грузовой автомобиль, перевозивший двуокись углерода, в Назаровском районе Красноярского края
Под Красноярском водитель фуры погиб при ее разрушении во время движения
Лента
новостей
Пострадавшие в результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш в приемном отделении больницы
В Киргизии рассказали о состоянии пострадавших спецназовцев
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Подозреваемые в убийстве трех человек Кам Маклеод и Брайер Шмегельский
Канадских подростков, подозреваемых в убийстве трех человек, нашли мертвыми
Чашка кофе
Ученые развенчали один из самых популярных мифов о кофе
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей в Санкт Петербурге
Ученые оценили опасность электромобилей для экологии
Смартфоны Samsung Galaxy Note 10 во время презентации в Бруклине, Нью-Йорк. 7 августа 2019
Samsung представила два новых смартфона
Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией
Михаил Круг
Исповедь киллера. Кто убил Михаила Круга
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния