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РИА Новости

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском

02:57, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Десять пострадавших в аварии под Новороссийском, где столкнулись и сорвались в овраг автобус и легковой автомобиль, прооперированы, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
"На текущий момент прооперировано десять человек, в том числе четыре ребенка. Врачи продолжают работу, в том числе в операционных", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, медики и пациенты обеспечены всем необходимым для лечения, проводятся консультации с детскими и взрослыми бригадами санавиации.
По данным ГИБДД РФ, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Как сообщили в МЧС, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. Погибли три человека, 41 госпитализирован, в том числе 12 детей. Возбуждено уголовное дело.
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