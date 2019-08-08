Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском

КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Десять пострадавших в аварии под Новороссийском, где столкнулись и сорвались в овраг автобус и легковой автомобиль, прооперированы, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
"На текущий момент прооперировано десять человек, в том числе четыре ребенка. Врачи продолжают работу, в том числе в операционных", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, медики и пациенты обеспечены всем необходимым для лечения, проводятся консультации с детскими и взрослыми бригадами санавиации.
По данным ГИБДД РФ, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Как сообщили в МЧС, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. Погибли три человека, 41 госпитализирован, в том числе 12 детей. Возбуждено уголовное дело.