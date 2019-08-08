Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском

КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Десять пострадавших в аварии под Новороссийском, где столкнулись и сорвались в овраг автобус и легковой автомобиль, прооперированы, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

"На текущий момент прооперировано десять человек, в том числе четыре ребенка. Врачи продолжают работу, в том числе в операционных", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, медики и пациенты обеспечены всем необходимым для лечения, проводятся консультации с детскими и взрослыми бригадами санавиации.