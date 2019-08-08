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РИА Новости

Минздрав сообщил о госпитализации 41 человека после ДТП под Новороссийском

02:52, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. После аварии под Новороссийском, где столкнулись и сорвались в овраг автобус и легковой автомобиль, госпитализирован 41 человек, в том числе 12 детей, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.
"На 2 часа 30 минут 8 августа на госпитализации в горбольнице Новороссийска после ДТП с автобусом - 41 человек, в том числе 12 детей", - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД РФ, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Как сообщили в МЧС, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. По данным властей региона, погибли три человека. СК возбудил уголовное дело.
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ДТП под НовороссийскомПроисшествия
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