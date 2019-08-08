Минздрав сообщил о госпитализации 41 человека после ДТП под Новороссийском

КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. После аварии под Новороссийском, где столкнулись и сорвались в овраг автобус и легковой автомобиль, госпитализирован 41 человек, в том числе 12 детей, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

"На 2 часа 30 минут 8 августа на госпитализации в горбольнице Новороссийска после ДТП с автобусом - 41 человек, в том числе 12 детей", - говорится в сообщении.