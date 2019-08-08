Американец подал в суд на Apple за прослушивание разговоров помощником Siri

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Американец подал в суд на компанию Apple Inc., обвинив ее в нарушении законов штата Калифорния об охране частной жизни, который запрещает запись разговоров без разрешения, сообщает в четверг агентство Американец подал в суд на компанию Apple Inc., обвинив ее в нарушении законов штата Калифорния об охране частной жизни, который запрещает запись разговоров без разрешения, сообщает в четверг агентство Блумберг

Иск подан 7 августа в суд города Сан-Хосе, который граничит с Сан-Франциско. Имя заявителя не называется, однако указано, что он является опекуном несовершеннолетнего, причем оба используют iPhone. Несмотря на то, что пользовательское соглашение Apple оговаривает, что человек дает разрешение на запись, активировав голосового помощника Siri словами "Эй, Сири", истец утверждает, что активация может произойти и от других звуков, в частности, от звука застегивающейся молнии или при подъеме руки.

На днях компания объявила, что приостановила программу, в рамках которой ее подрядчики занимались прослушиванием части команд пользователей Siri с целью улучшения работы помощника. В Apple уточнили, что анализируется около 1% команд, отданных целенаправленно.