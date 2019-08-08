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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро призвал весь мир протестовать против блокады Венесуэлы 10 августа

02:42, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Карлос ЭррераУчастники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
© РИА Новости / Карлос Эррера
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал людей по всему миру выйти на улицы 10 августа и выступить против блокады страны со стороны США, сам он также присоединится к акции.
"Я присоединяюсь к призыву… провести протестные акции во всем мире против блокады (президента США - ред.) Дональда Трампа в субботу, 10 августа. Народы мира протестуют против Дональда Трамп. Нет Трампу! Хватит блокад и агрессии в отношении Венесуэлы! Убери свои руки от Венесуэлы, Трамп", - заявил венесуэльский президент, выступая перед народом в среду.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
7 августа, 05:25
Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона
Мадуро призвал граждан выйти на улицы не только в Каракасе, но и в Вашингтоне, Мадриде, Боготе, а также устроить акции протеста в социальных сетях, "чтобы мир узнал правду".
Во вторник Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против законного президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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