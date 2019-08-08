Мадуро призвал весь мир протестовать против блокады Венесуэлы 10 августа

Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал людей по всему миру выйти на улицы 10 августа и выступить против блокады страны со стороны США, сам он также присоединится к акции.

"Я присоединяюсь к призыву… провести протестные акции во всем мире против блокады (президента США - ред.) Дональда Трампа в субботу, 10 августа. Народы мира протестуют против Дональда Трамп. Нет Трампу! Хватит блокад и агрессии в отношении Венесуэлы! Убери свои руки от Венесуэлы, Трамп", - заявил венесуэльский президент, выступая перед народом в среду.

Мадуро призвал граждан выйти на улицы не только в Каракасе, но и в Вашингтоне, Мадриде, Боготе, а также устроить акции протеста в социальных сетях, "чтобы мир узнал правду".

Во вторник Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.