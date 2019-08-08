Шторм "Франциско" принес в Приморье до 60 процентов месячной нормы осадков

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Тропический шторм "Франциско" вышел к Приморью и принес в регион до 60% месячной нормы осадков, сообщает Примгидромет.

Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение из-за подхода в регион тропического шторма "Франциско".

"В связи с выходом тропического шторма "Франциско" на северо-запад Японского моря и дальнейшим его смещением вдоль южного побережья Приморья минувшей ночью в южных районах края наблюдался очень сильный дождь с количеством 52-91 миллиметров за 12 часов и менее, до 60% месячной нормы", - говорится в сообщении. Максимальное число осадков выпало во Владивостоке - 77 миллиметров, и Партизанске - 91 миллиметр.

На остальной территории края прошли умеренные, местами сильные дожди - до 30 миллиметров.

В четверг утром шторм находился на траверзе Владивостока. В течение дня он будет медленно смещаться на восток и вечером выйдет к западному побережью острова Хоккайдо.

Синоптики отмечают, что 8 августа в Приморье сохранятся дожди, на юго-востоке местами очень сильные. В ближайшие сутки на погоду будет влиять активный атмосферный фронт с приграничных районов Китая. В Приморском крае пройдут местами сильные дожди, в отдельных районах сильные ливни. Возможны грозы и град.