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РИА Новости

Шторм "Франциско" принес в Приморье до 60 процентов месячной нормы осадков

02:40, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия ливневых дождей в Приморье
Последствия ливневых дождей в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг - РИА Новости. Тропический шторм "Франциско" вышел к Приморью и принес в регион до 60% месячной нормы осадков, сообщает Примгидромет.
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение из-за подхода в регион тропического шторма "Франциско".
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"В связи с выходом тропического шторма "Франциско" на северо-запад Японского моря и дальнейшим его смещением вдоль южного побережья Приморья минувшей ночью в южных районах края наблюдался очень сильный дождь с количеством 52-91 миллиметров за 12 часов и менее, до 60% месячной нормы", - говорится в сообщении. Максимальное число осадков выпало во Владивостоке - 77 миллиметров, и Партизанске - 91 миллиметр.
На остальной территории края прошли умеренные, местами сильные дожди - до 30 миллиметров.
В четверг утром шторм находился на траверзе Владивостока. В течение дня он будет медленно смещаться на восток и вечером выйдет к западному побережью острова Хоккайдо.
Синоптики отмечают, что 8 августа в Приморье сохранятся дожди, на юго-востоке местами очень сильные. В ближайшие сутки на погоду будет влиять активный атмосферный фронт с приграничных районов Китая. В Приморском крае пройдут местами сильные дожди, в отдельных районах сильные ливни. Возможны грозы и град.
Из-за прошедших дождей на реках края начался подъем уровней воды. Пока он составляет 0,2-0,4 метра. В ближайшие сутки ожидается подъем на 0,5-0,8 метра.
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