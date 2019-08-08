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РИА Новости
Задержание Атамбаева

В Киргизии взятых в заложники спецназовцев отпустят рано утром

02:35, 8 августа 2019
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© AP Photo / AKIpressКиргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
© AP Photo / AKIpress
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов договорился с представителями экс-президента Алмазбека Атамбаева отпустить утром спецназовцев, взятых в заложники его сторонниками, передает агентство Sputnik Киргизия.
Несколько спецназовцев, штурмовавших резиденцию Атамбаева, оказались в заложниках у его сторонников.
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"Замглавы МВД Курсан Асанов договорился с представителями Атамбаева, что спецназовцев ГКНБ (госкомитет нацбезопасности), которых держат в доме бывшего президента, отпустят рано утром", - говорится в сообщении.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь. В итоге 43 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Получивший травму начальник управления МВД по Чуйской области Самат Курманкулов в коме. Задержать экс-президента не удалось.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим нарушениям. Атамбаеву грозит пожизненный срок. Сам Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он пока единственный всенародно избранный президент страны, добровольно передавший власть после выборов новому главе государства - Сооронбаю Жээнбекову.
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
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