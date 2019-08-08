В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил о непризнании воссоединения Крыма с Россией, разочаровывает и говорит о "заигрывании" с Украиной, заявил депутат парламента полуострова Владислав Ганжара.

Накануне турецкий лидер на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".

"В заявлении Эрдогана мы уже не в первый раз видим политику двойных стандартов турецкого государства", — сказал РИА Новости Ганжара.

По его мнению, если Анкара претендует на роль стратегического партнера Москвы, то должна понимать, что Крым является неотъемлемой частью России.