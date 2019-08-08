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РИА Новости

В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова

02:32, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на курортный поселок Коктебель
Вид на курортный поселок Коктебель
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил о непризнании воссоединения Крыма с Россией, разочаровывает и говорит о "заигрывании" с Украиной, заявил депутат парламента полуострова Владислав Ганжара.
Накануне турецкий лидер на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
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"В заявлении Эрдогана мы уже не в первый раз видим политику двойных стандартов турецкого государства", — сказал РИА Новости Ганжара.
По его мнению, если Анкара претендует на роль стратегического партнера Москвы, то должна понимать, что Крым является неотъемлемой частью России.
"Уверен, что де-факто Эрдоган понимает, что Крым — это Россия. Остается только признать это публично, чтобы двигаться дальше в развитии российско-турецких отношений", — сказал депутат.
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Эксперт: на Украине понимают – Крым ушел, и "вариантов" не предвидитсяУкраинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Крым "вернется" в состав Украины. В эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла прокомментировал это заявление.
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ТурцияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну сказал и сказал... Не знаю как у вас, а у меня свои санкции к Турции - не покупаю ни продукты, ни одежду, а уж тем более, не отвожу в эту страну свои деньги, впрочем, как и в другие - отдыхаю в России.
8 августа, 03:42
eldeckel
3331812010
Ничто немешает России признать Кипр греческим.
8 августа, 03:54
KKlenowiy.klen
244141208
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