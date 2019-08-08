Спасатели начали подъем автобуса, сорвавшегося с обрыва под Новороссийском

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Спасатели приступили к подъему автобуса, сорвавшегося с обрыва глубиной около 30 метров под Новороссийском, сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС города.

"Подъемные краны вызвали, ведутся работы (по подъему автобуса - ред.)", - сказал он, уточнив, что после подъема к обследованию автобуса приступят следователи.

По данным ГИБДД РФ, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Как сообщили в МЧС, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. По данным властей региона, погибли три человека, пострадали 32. СК возбудил уголовное дело.