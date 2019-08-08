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РИА Новости

Сальвини заявил о разногласиях в правительственной коалиции Италии

02:02, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМаттео Сальвини
Маттео Сальвини
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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РИМ, 8 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини заявил о разногласиях в правящей коалиции, которую его партия составляет с "Движением 5 звезд".

"Одиннадцать месяцев мы работали над законами, которые служат во благо итальянцев. Но в последние два-три месяца что-то сломалось", - заявил он на митинге в Сабаудии, который транслировали итальянские новостные каналы и сайты ведущих СМИ.

Ранее в сенате состоялось голосование по вопросу строительства железнодорожной магистрали Турин — Лион. "Движение" призвало парламент помешать проекту. "Лига" выступила против этой резолюции. Таким образом, мнения двух политических сил коалиции фактически впервые разделились по столь крупному поводу.
По словам Сальвини, сейчас "Лигу" в последнюю очередь интересует получения большего числа министерских кресел.
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"Быть министрами ради того, чтобы работать министрами, нам не интересно. Либо надо заниматься делом, либо слово возвращается к народу", - заявил он.
Как сообщают местные СМИ, скоро возможны некоторые перестановки в правительстве. Однако сам Сальвини утверждает, что его не интересуют перестановки, поскольку "идеи не стоят пары министерских кресел".
"Здесь как в браке: если проводишь больше времени, ссорясь и оскорбляя друг друга, чем занимаясь любовью, лучше посмотреть друг другу в глаза и принять решение, как взрослые люди", - сказал Сальвини.
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