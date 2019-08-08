В МВД рассказали о состоянии водителя попавшего в ДТП автобуса

КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Водитель автобуса, съехавшего в результате аварии под Новороссийском в овраг, пока не задержан, медосвидетельствование показало, что он трезв, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"О задержании (водителя автобуса) пока речи не идет, пока устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Он на месте, он не скрывался. Прошел медосвидетельствование – трезв", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

По данным ГИБДД РФ, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Как сообщили в МЧС, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. По данным властей региона, погибли три человека, пострадали 32. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.