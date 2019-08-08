Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T01:52Z
https://ria.ru/20190808/1557280452.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1036x0_80_0_0_0fcaa74063f03671d2c0f01cbd2e681b.jpg
РИА Новости

МЧС сообщило об окончании работ на месте ДТП под Новороссийском

01:52, 8 августа 2019
462
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Спасательные работы на месте ДТП под Новороссийском завершены, пострадавшие доставлены в больницу, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю Павел Иванов.
"В настоящее время спасательные работы завершены – все пострадавшие доставлены в Первую городскую больницу Новороссийска", - сказал Иванов. По его словам, ликвидировали последствия аварии около 150 человек и 55 единиц техники.
По данным ГИБДД РФ, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Как сообщили в МЧС, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. По данным властей региона, погибли три человека, пострадали 32. По данным полиции, все погибшие - пассажиры легкового автомобиля: женщина и двое детей.
110402
Обсудить 0
ДТП под НовороссийскомПроисшествия
Рекомендуем
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
В МВД рассказали о состоянии водителя попавшего в ДТП автобуса
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Врачи Новороссийска съезжаются в больницу, где находятся пострадавшие в ДТП
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Личности первых двух погибших в ДТП под Новороссийском пока не установлены
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Спасатели начали подъем автобуса, сорвавшегося с обрыва под Новороссийском
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Стал известен владелец сорвавшегося с обрыва под Новороссийском автобуса
Люди под зонтами во время дождя в Москве
В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
Сотрудники полиции
МВД: Трое погибших в ДТП под Новороссийском оказались пассажирами машины
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Глава областной милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
Военнослужащие армии США во время операции Непоколебимая решимость на ближнем Востоке
В парламенте Ирака призвали конгресс США установить диалог между странами
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
МВД назвало предварительную причину ДТП под Новороссийском
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В ДТП под Новороссийском пострадали более тридцати человек, есть жертвы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018
Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
Запуск спутник связи Ямал-601 в космодрома Байконур
В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния