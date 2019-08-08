МЧС сообщило об окончании работ на месте ДТП под Новороссийском

"В настоящее время спасательные работы завершены – все пострадавшие доставлены в Первую городскую больницу Новороссийска", - сказал Иванов. По его словам, ликвидировали последствия аварии около 150 человек и 55 единиц техники.

По данным ГИБДД РФ, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Как сообщили в МЧС, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. По данным властей региона, погибли три человека, пострадали 32. По данным полиции, все погибшие - пассажиры легкового автомобиля: женщина и двое детей.