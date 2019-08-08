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РИА Новости

Врачи Новороссийска съезжаются в больницу, где находятся пострадавшие в ДТП

01:51, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Врачи Новороссийска съезжаются в городскую больницу для усиления бригад, оказывающих помощь пострадавшим в аварии с участием автобуса и автомобиля, сообщил РИА Новости источник в структурах здравоохранения Краснодарского края.
"В больницу съезжаются работники медучреждений города для усиления бригад врачебных", - сообщил собеседник.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 01:12
Стал известен владелец сорвавшегося с обрыва под Новороссийском автобуса
На место ДТП едут следователи и криминалисты, сообщил РИА Новости представитель управления СК по краю.
"По указанию руководства следственного управления на место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник.
По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. В сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. По данным властей региона, погибли три человека, пострадали 32. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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