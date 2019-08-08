Врачи Новороссийска съезжаются в больницу, где находятся пострадавшие в ДТП

КРАСНОДАР/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг - РИА Новости. Врачи Новороссийска съезжаются в городскую больницу для усиления бригад, оказывающих помощь пострадавшим в аварии с участием автобуса и автомобиля, сообщил РИА Новости источник в структурах здравоохранения Краснодарского края.

"По указанию руководства следственного управления на место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник.

По данным ГИБДД, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. В сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. По данным властей региона, погибли три человека, пострадали 32. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.