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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Глава областной милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева

01:49, 8 августа 2019
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© AP Photo / AKIpressРаненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
© AP Photo / AKIpress
БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Начальник Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому после травмы, полученной в ходе столкновения силовиков со сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
"На данный момент он находится в состоянии комы, на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние остается крайне тяжелым", - заявили в ведомстве.
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Вчера, 00:49Задержание Атамбаева
Атамбаев призвал силовиков "не стрелять в свой народ"
Как подчеркнули в минздраве, у начальника ГУВД не огнестрельное ранение, а закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга тяжелой степени. Ему провели трепанацию черепа, после которой он впал в кому.

Попытка задержания Атамбаева

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего президента спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь.
В результате столкновений госпитализированы 47 человек, из них 22 сотрудника комитета нацбезопасности, два сотрудника МВД и 23 гражданских. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.
Несколько спецназовцев, штурмовавших резиденцию Атамбаева, оказались в заложниках у его сторонников. Замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов договорился, чтобы удерживаемых бойцов утром отпустили.
На месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
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Спецслужбы: сторонники Атамбаева убили спецназовца из снайперской винтовки
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 130 (убийство), 39-130 (покушение на убийство) и 355 (угроза или насилие в отношении представителя власти) УК Кыргызской республики.

Обвинения в адрес экс-президента

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру список обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
Штурм дома Атамбаева
© Sputnik / Эркин Алымбеков

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
1 из 10

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© AP Photo / AKIpress

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
2 из 10

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

© AP Photo / AKIpress
© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

Камни, перегораживающие проезжую часть дороги на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
3 из 10

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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© Sputnik / Эркин Алымбеков

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

Одежда раненного спецназовца при штурме дома Алмазбека Атамбаева
4 из 10

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

На месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
5 из 10

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

Доставка пострадавшего в машину скорой помощи на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
6 из 10

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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© Sputnik / Эркин Алымбеков / Перейти в фотобанк

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Люди перелезают через забор на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
7 из 10

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эркин Алымбеков

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

Раненный спецназовец при штурме дома Алмазбека Атамбаева
8 из 10

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
© AP Photo / AKIpress

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
9 из 10

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

© AP Photo / AKIpress
© Sputnik / Эркин Алымбеков

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

Штурм дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
10 из 10

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
1 из 10

В среду киргизский спецназ начал операцию по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
2 из 10

В ходе операции правоохранители применили светошумовые гранаты и резиновые пули. По предварительной информации, пострадали двадцать сторонников Атамбаева и один спецназовец.

© AP Photo / AKIpress
3 из 10

Как сообщил советник экс-президента Фарид Ниязов, Атамбаев сейчас находится в доме и оказывает сопротивление правоохранителям.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
4 из 10

В самой резиденции полыхает огонь, слышны выстрели и взрывы.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
5 из 10

После первой попытки штурма спецназовцы были вынуждены убегать от дома Атамбаева из-за нападений сторонников экс-президента.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Поддерживающие Атамбаева готовятся к новой попытке штурма правоохранителями.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что "даже в руки их брать не будет". На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
9 из 10

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть в результате выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

© AP Photo / AKIpress
10 из 10

Атамбаева лишили неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

© Sputnik / Эркин Алымбеков
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Обсудить 11
Задержание АтамбаеваКиргизияВ мире
Популярные комментарии
Решение штурмовать дом Атамбаева было глупейшим.
8 августа, 04:35
aalzar2008
800006
Сложно разобраться на чужой кухне, а потому не одобряю, не осуждаю. Но печально, что погибли и пострадали люди. Может для начала президенту и экс-президенту надо было просто поговорить...
8 августа, 03:49
eldeckel
600005
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