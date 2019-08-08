Глава областной милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева

Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш

© AP Photo / AKIpress Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Начальник Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому после травмы, полученной в ходе столкновения силовиков со сторонниками экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.

"На данный момент он находится в состоянии комы, на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние остается крайне тяжелым", - заявили в ведомстве.

Как подчеркнули в минздраве, у начальника ГУВД не огнестрельное ранение, а закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга тяжелой степени. Ему провели трепанацию черепа, после которой он впал в кому.

Попытка задержания Атамбаева

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего президента спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь.

В результате столкновений госпитализированы 47 человек, из них 22 сотрудника комитета нацбезопасности, два сотрудника МВД и 23 гражданских. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.

Несколько спецназовцев, штурмовавших резиденцию Атамбаева, оказались в заложниках у его сторонников. Замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов договорился, чтобы удерживаемых бойцов утром отпустили.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 130 (убийство), 39-130 (покушение на убийство) и 355 (угроза или насилие в отношении представителя власти) УК Кыргызской республики.

Обвинения в адрес экс-президента

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру список обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.