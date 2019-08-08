МВД: Трое погибших в ДТП под Новороссийском оказались пассажирами машины

КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Все трое погибших в аварии под Новороссийском с участием автобуса и автомобиля, съехавших после столкновения в овраг, пассажиры легковушки, из них двое несовершеннолетние, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Все погибшие - пассажиры легкового автомобиля, женщина, двое несовершеннолетних. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg 1974 года рождения в состоянии средней тяжести, госпитализирован", -говорится в сообщении.
По данным ГИБДД РФ, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Как сообщили в МЧС, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. По данным властей региона, погибли три человека, пострадали 32.