МВД: Трое погибших в ДТП под Новороссийском оказались пассажирами машины

КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Все трое погибших в аварии под Новороссийском с участием автобуса и автомобиля, съехавших после столкновения в овраг, пассажиры легковушки, из них двое несовершеннолетние, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Все погибшие - пассажиры легкового автомобиля, женщина, двое несовершеннолетних. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg 1974 года рождения в состоянии средней тяжести, госпитализирован", -говорится в сообщении.