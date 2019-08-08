Турция наносит удары по РПК без согласования, заявили в парламенте Ирака

"Ничего из этого не согласовано с нынешним иракским правительством. Это (операции - ред.) основывается на соглашении, которое у них было, на договоре между Ираком и Турцией в 1980-е годы, который все еще действует. Однако с этим правительством Ирака не консультируются, и это негативно отразится на наших отношениях с Турцией. Это также создаст сложную ситуацию, турецким инвесторам будет сложно свободно работать в Ираке", - сообщил Шамсулддин.