Турция наносит удары по РПК без согласования, заявили в парламенте Ирака

ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Турция не согласовывает с иракскими властями свои воздушные операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, заявил РИА Новости член Совета представителей (парламента) Ирака Саркаут Шамсулддин.
"Ничего из этого не согласовано с нынешним иракским правительством. Это (операции - ред.) основывается на соглашении, которое у них было, на договоре между Ираком и Турцией в 1980-е годы, который все еще действует. Однако с этим правительством Ирака не консультируются, и это негативно отразится на наших отношениях с Турцией. Это также создаст сложную ситуацию, турецким инвесторам будет сложно свободно работать в Ираке", - сообщил Шамсулддин.
По данным депутата, Турция и Ирак многократно обсуждали данный вопрос, но безрезультатно.
На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских лиц. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.
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