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РИА Новости
Задержание Атамбаева

В Совфеде заявили о готовности России оказать помощь Киргизии

01:33, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ситуацию в Киргизии, отметив, что Россия готова помочь властям Киргизии не дать экстремистам воспользоваться ситуацией в стране.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге 43 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения, один человек погиб. Однако задержать экс-президента не удалось.
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
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"То, что происходит в Киргизии – ее чисто внутреннее дело. Со своей стороны, мы можем только пожелать, чтобы ситуацией не воспользовались в своих деструктивных целях разно рода экстремистские силы. Я имею ввиду, прежде всего, так называемые спящие ячейки радикальных исламистов, тесно связанные с "Исламским государством"*. Надеюсь, что власти Киргизии ясно понимают опасность, которую они несут для общества, и не дадут им поднять голову. Киргизия всегда может рассчитывать в этом отношении на помощь России", - написал Клинцевич на своей странице в Facebook.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевРоссияКиргизияВ мире
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