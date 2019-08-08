Власти Краснодарского края сообщили о 3 погибших в ДТП под Новороссийском

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще 32 пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где автобус и легковушка сорвались с обрыва после столкновения, сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Пуликовский.

Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. Как сообщили в МЧС РФ, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек.