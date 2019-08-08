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РИА Новости

Власти Краснодарского края сообщили о 3 погибших в ДТП под Новороссийском

01:27, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще 32 пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где автобус и легковушка сорвались с обрыва после столкновения, сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Пуликовский.
Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. Как сообщили в МЧС РФ, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек.
"Пострадало порядка 32 человек, всем оказана квалифицированная помощь, доставлены в больницы. На данном этапе погибли трое человек. Подняты все", - сказал он в прямом эфире телеканала "Россия 24".
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ДТП под НовороссийскомКраснодарский крайПроисшествия
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