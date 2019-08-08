Личности первых двух погибших в ДТП под Новороссийском пока не установлены

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Личности первых двух погибших в ДТП под Новороссийском, юноши и девушки, пока не установлены, сообщил РИА Новости представитель городского управления по ЧС.

Глава краснодарского регионального министерства по ЧС Сергей Пуликовский уже сообщил, что погибли три человека.

"Их (первых двух жертв) личности пока не установили", - сказал представитель городского ведомства.

Собеседник добавил, что пострадавших в аварии в настоящее время доставляют в городскую больницу №1 Новороссийска.