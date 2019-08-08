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РИА Новости

Личности первых двух погибших в ДТП под Новороссийском пока не установлены

01:25, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Личности первых двух погибших в ДТП под Новороссийском, юноши и девушки, пока не установлены, сообщил РИА Новости представитель городского управления по ЧС.
Глава краснодарского регионального министерства по ЧС Сергей Пуликовский уже сообщил, что погибли три человека.
"Их (первых двух жертв) личности пока не установили", - сказал представитель городского ведомства.
Собеседник добавил, что пострадавших в аварии в настоящее время доставляют в городскую больницу №1 Новороссийска.
Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. Как сообщили в МЧС, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. По данным властей региона, погибли три человека, пострадали 32.
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