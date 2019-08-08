Эксперт рассказал, чем обернется торговое противостояние США и КНР

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019

© AP Photo / Susan Walsh Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Очередной виток торгового напряжения между США и Китаем, который вылился в девальвацию юаня, навредит всем рынкам, включая ЕС, а также поставщикам сырья и энергоресурсов, заявил РИА Новости независимый международный консультант Любомир Митов, работающий с крупными мировыми финансовыми институтами.

Он считает, что на фоне замедления роста ВВП некоторых европейских стран, периода низких ставок, установленных европейским Центробанком, торговое напряжение между двумя крупнейшими мировыми экономиками – это игра с нулевым исходом, где проиграют все. Эксперт также полагает, что решение США объявить Китай валютным манипулятором было принято слишком быстро и без учета мнения международных институтов, таких как МВФ.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о намерении США с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. ЦБ Китая с 5 августа начал опускать курс юаня. Во вторник США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества".

"США могли бы попросить МВФ провести расследование по вопросу китайской валюты, но последние месяцы показывают, что Китай был в рамках своих обязательств", - комментирует Митов решение США объявить КНР валютным манипулятором.

По словам эксперта, практические шаги со стороны США в отношении Китая будут минимальны, "если только не считать очередной виток пропаганды из Белого дома на волне президентских выборов 2020 года".

Митов добавил, что "возможности Китая ослаблять ренминби (юань – ред.) ограничены. Ослабление валюты может помочь немного в вопросе экспорта, но и может привести к оттоку капитала, как это было в 2015 году, что ударило по экономическому росту. Стабильность имеет ключевое значение для экономики, в то время как чрезмерное обесценивание (валюты) может усугубить проблемы с высоким корпоративным долгом в Китае".

Эксперт называет происходящее между двумя странами "игрой с нулевым исходом, где проиграют все". По его словам, в проигрыше окажутся не только США и Китай, но и Европа, особенно Германия, которая является крупным поставщиком автомобилей в Китай. Покупки автомобилей в КНР стремительно падают, ухудшение ситуации приведет к тому, что проблемы перекинутся на другие части Центральной Европы, поставляющей комплектующие. От этого пострадают и европейские рынки, и Азия, и поставщики сырья и энергоресурсов, уверен Митов.

"Европейские валюты продолжат ослабевать. Не очень приятная картина, если брать в расчет, что европейские Центробанки имеют не такое уж и большое пространство для действий, так как ставки и без того находятся на самом низком уровне", - подвел он итог.