Стал известен владелец сорвавшегося с обрыва под Новороссийском автобуса

ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Автобус, сорвавшийся с обрыва в результате ДТП под Новороссийском, принадлежит санаторию "Эллада" в Анапе, сообщили РИА Новости в учреждении Федеральной налоговой службы.

Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. Как сообщили в МЧС РФ, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. По данным властей региона, погибли три человека.

"Это наш автобус экскурсионный", - сообщили РИА Новости в санатории "Эллада". На вопрос о том, были ли гости санатория в этом автобусе, собеседник агентства ответила, что информация уточняется.