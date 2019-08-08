Samsung представила два новых смартфона

Смартфоны Samsung Galaxy Note 10 во время презентации в Бруклине, Нью-Йорк. 7 августа 2019

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Презентация смартфонов состоялась в среду в Нью-Йорке, видеозапись события доступна на Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Презентация смартфонов состоялась в среду в Нью-Йорке, видеозапись события доступна на YouTube-канале южнокорейской компании.

У Galaxy Note 10 диагональ экрана — 6,3 дюйма, а модель 10+ выпустят с диагональю 6,8 дюйма — самой большой в семействе смартфонов.

Обе модели оснастили основной камерой с четырьмя модулями и фронтальной камерой, однако у Galaxy Note 10+ будет также и 3D-камера.

Оперативная память Note+ должна составить 12 гигабайт, у Note 10 — восемь гигабайт. Также оба аппарата наделили 256 гигабайтами встроенной памяти.

© AP Photo / Frank Franklin II Смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ © AP Photo / Frank Franklin II Смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+

Разработчики отметили, что новые устройства будут заряжаться в сверхбыстром режиме и для полной зарядки потребуется лишь полчаса. Также емкость аккумулятора для Note 10 и Note 10+ составит 3500 и 4300 миллиампер в час соответственно.