Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-08T01:14Z
https://ria.ru/20190808/1557280008.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155729/69/1557296965_0:87:3071:1814_1036x0_80_0_0_799edd4961746b9b5a6218f772ea3dc2.jpg
РИА Новости

Samsung представила два новых смартфона

01:14, 8 августа 2019
30801
© REUTERS / Eduardo MunozСмартфоны Samsung Galaxy Note 10 во время презентации в Бруклине, Нью-Йорк. 7 августа 2019
Смартфоны Samsung Galaxy Note 10 во время презентации в Бруклине, Нью-Йорк. 7 августа 2019
© REUTERS / Eduardo Munoz
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Презентация смартфонов состоялась в среду в Нью-Йорке, видеозапись события доступна на YouTube-канале южнокорейской компании.
У Galaxy Note 10 диагональ экрана — 6,3 дюйма, а модель 10+ выпустят с диагональю 6,8 дюйма — самой большой в семействе смартфонов.
Смартфон iPhone
18 июня, 08:18
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Обе модели оснастили основной камерой с четырьмя модулями и фронтальной камерой, однако у Galaxy Note 10+ будет также и 3D-камера.
Оперативная память Note+ должна составить 12 гигабайт, у Note 10 — восемь гигабайт. Также оба аппарата наделили 256 гигабайтами встроенной памяти.
© AP Photo / Frank Franklin IIСмартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+
Смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+
© AP Photo / Frank Franklin II
Смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+
Разработчики отметили, что новые устройства будут заряжаться в сверхбыстром режиме и для полной зарядки потребуется лишь полчаса. Также емкость аккумулятора для Note 10 и Note 10+ составит 3500 и 4300 миллиампер в час соответственно.
Ожидается, что стоимость смартфонов в России будет 76 990 и 89 990 рублей соответственно.
Продажи смартфонов Apple iPhone в Гонконге
4 июня, 06:19
Названы наиболее часто ломающиеся смартфоны
124282966122
Samsung GroupНью-Йорк (город)Технологии
Популярные комментарии
насчет русских не знаю, но у россиян есть деньги. и они предпочитают продукцию Эппл, самсунг не круто
8 августа, 05:34
d.denisbds71 .
7510342
Все было бы хорошо, только у русских сейчас нет денег.
8 августа, 05:26
Можем Повторить
14142018
Рекомендуем
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
РИА
Новости
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Разрушенный грузовой автомобиль, перевозивший двуокись углерода, в Назаровском районе Красноярского края
Под Красноярском водитель фуры погиб при ее разрушении во время движения
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Лента
новостей
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском
Детская площадка во дворе жилого дома
В Поморье мужчина бросил на землю мальчика, сбившего на велосипеде его сына
Ливадийский дворец
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Логотип компании Apple
Американец подал в суд на Apple за прослушивание разговоров помощником Siri
''Мы боролись за каждый сантиметр''. Врачи ампутируют Аише правую руку
Избитой в Ингушетии девочке ампутировали руку до локтя
Вид на курортный поселок Коктебель
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Михаил Круг
Исповедь киллера. Кто убил Михаила Круга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
01:18В МЧС рассказали, когда в Москве закончится дождь
01:06В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится коммерческий пуск "Протон-М"
01:00В Москве пройдет прощание с композитором Сергеем Березиным
00:55В Санкт-Петербурге пройдет панихида по погибшим 40 дней назад подводникам
00:52В Москве в пятницу пройдет прощание с шансонье Вилли Токаревым
00:50Экс-президент Эквадора Корреа оценил просьбу генпрокурора о его заключении
00:48Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к сдержанности
00:46Премьер Италии потребовал от Сальвини объяснить жителям причины кризиса
00:45Госдеп призывал стороны столкновений в Йемене к миру и диалогу
00:42Пелоси призвала Трампа отозвать сенат с каникул, пишут СМИ
00:38Украина впустила к себе российский самолет, несмотря на запрет
00:36В США отмечают годовщину гибели Майкла Брауна, вызвавшей протесты в 2014
00:31Экс-сотрудник ФБР подал иск на Трампа за "незаконное" увольнение, пишут СМИ
00:28Полянский объяснил, как стоит решать вопрос Абхазии и Южной Осетии
00:26Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
00:24Неизвестный с ножом напал на двух женщин в центре Питтсбурга
00:23"Интер РАО" может возобновить проект Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
00:21Приходько назвал сферу для возможного взаимодействия России и Киргизии
00:19Приходько рассказал, что могут обсудить Медведев и Румас в Киргизии
Лента новостейМолния