Samsung представила два новых смартфона

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Презентация смартфонов состоялась в среду в Нью-Йорке, видеозапись события доступна на YouTube-канале южнокорейской компании.
У Galaxy Note 10 диагональ экрана — 6,3 дюйма, а модель 10+ выпустят с диагональю 6,8 дюйма — самой большой в семействе смартфонов.
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Обе модели оснастили основной камерой с четырьмя модулями и фронтальной камерой, однако у Galaxy Note 10+ будет также и 3D-камера.
Оперативная память Note+ должна составить 12 гигабайт, у Note 10 — восемь гигабайт. Также оба аппарата наделили 256 гигабайтами встроенной памяти.
© AP Photo / Frank Franklin IIСмартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+
© AP Photo / Frank Franklin II
Смартфоны Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+
Разработчики отметили, что новые устройства будут заряжаться в сверхбыстром режиме и для полной зарядки потребуется лишь полчаса. Также емкость аккумулятора для Note 10 и Note 10+ составит 3500 и 4300 миллиампер в час соответственно.
Ожидается, что стоимость смартфонов в России будет 76 990 и 89 990 рублей соответственно.
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