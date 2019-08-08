Польский суд арестовал задержанных в Кракове россиян, сообщили СМИ

ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Польский суд арестовал граждан России, задержанных в понедельник в Кракове за конфликт с местными футбольными хулиганами, сообщает радиостанция Польский суд арестовал граждан России, задержанных в понедельник в Кракове за конфликт с местными футбольными хулиганами, сообщает радиостанция RMF FM

Ранее сообщалось, что несколько граждан России кавказского происхождения были задержаны в Кракове за организацию драки с местными футбольными хулиганами. Консульству России в Кракове известно, что среди задержанных десять россиян.

"Суд временно арестовал 24 из 26 человек, задержанных в понедельник полицией возле торгового центра М1 в Кракове на проспекте Мира", - говорится в сообщении.

Еще двух задержанных суд не стал арестовывать по семейным причинам и по состоянию здоровья.

Всего были задержаны 26 мужчин. По данным радиостанции, им предъявлены обвинения в участии в организованной вооруженной преступной группе, в попытке избиения, в незаконном владении оружием и в незаконном обороте большого количества наркотиков. Во время полицейской операции у задержанных нашли слезоточивый газ, огнестрельное и холодное оружие, топоры и бейсбольные биты, говорится в сообщении.

По данным RMF FM, среди задержанных, из которых самому младшему 19 лет, двое - уроженцы Польши, двое – уроженцы Чечни с польским гражданством, а остальные – выходцы из Чечни и Армении. Некоторые из них находятся в Польше нелегально, несколько имеют разрешение на временное пребывание, сообщает радиостанция.