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РИА Новости

Польский суд арестовал задержанных в Кракове россиян, сообщили СМИ

01:03, 8 августа 2019
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© Depositphotos / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция
© Depositphotos / Patryk_Kosmider
ВАРШАВА, 8 авг – РИА Новости. Польский суд арестовал граждан России, задержанных в понедельник в Кракове за конфликт с местными футбольными хулиганами, сообщает радиостанция RMF FM.
Ранее сообщалось, что несколько граждан России кавказского происхождения были задержаны в Кракове за организацию драки с местными футбольными хулиганами. Консульству России в Кракове известно, что среди задержанных десять россиян.
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"Суд временно арестовал 24 из 26 человек, задержанных в понедельник полицией возле торгового центра М1 в Кракове на проспекте Мира", - говорится в сообщении.
Еще двух задержанных суд не стал арестовывать по семейным причинам и по состоянию здоровья.
Всего были задержаны 26 мужчин. По данным радиостанции, им предъявлены обвинения в участии в организованной вооруженной преступной группе, в попытке избиения, в незаконном владении оружием и в незаконном обороте большого количества наркотиков. Во время полицейской операции у задержанных нашли слезоточивый газ, огнестрельное и холодное оружие, топоры и бейсбольные биты, говорится в сообщении.
По данным RMF FM, среди задержанных, из которых самому младшему 19 лет, двое - уроженцы Польши, двое – уроженцы Чечни с польским гражданством, а остальные – выходцы из Чечни и Армении. Некоторые из них находятся в Польше нелегально, несколько имеют разрешение на временное пребывание, сообщает радиостанция.
По некоторым данным, конфликт возник на почве попытки передела нелегального рынка сигарет, добавляет радио.
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