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РИА Новости

Жители Южной Осетии почтили память жертв войны с Грузией

00:58, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виктор Панов / Перейти в фотобанкРазбитая боевая техника в городе Цхинвали, подвергшемся нападению грузинских войск. 11 августа 2008 года
Разбитая боевая техника в городе Цхинвали, подвергшемся нападению грузинских войск. 11 августа 2008 года
© РИА Новости / Виктор Панов
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ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости. Жители Южной Осетии почтили память жертв войны 2008 года с Грузией, передает корреспондент РИА Новости.
Траурные мероприятия начались поздно вечером 7 августа, когда ровно 11 лет назад начались обстрелы Цхинвала.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на траурных мероприятиях в Южной Осетии в память о погибших в конфликте с Грузией 8-го августа 2008 года
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Несколько тысяч жителей Цхинвала собрались на выезде из города. Здесь находятся 12 автомобилей, в которых погибли беженцы, пытавшиеся выехать из Цхинвала в Россию. Большинство из них были убиты именно в этом месте. В честь праздника машины были задрапированы маскировочной сеткой, внутри некоторых сгоревших автомобилей были установлены светильники, что придавало машинам торжественный и монументальный облик.
Первым к Древу скорби, символизирующему память погибших, возложил цветы президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, за ним - члены правительства, военные, родственники погибших и обычные жители республики. Потом состоялся молебен у православного креста, установленного на поле.
Вторая часть мероприятия под девизом "Будем помнить все!" прошла у здания парламента Южной Осетии. Здесь на ступенях высокой лестницы выставили портреты погибших в ходе войны, перед ними зажгли свечи. Перед несколькими тысячами собравшихся выступил президент Бибилов.
"Эти люди, которые смотрят на нас с фотографий, виноваты лишь в том, что они родились осетинами, родились в Южной Осетии", - заявил Бибилов. По его признанию, он не знает, "почему до сих пор мировое сообщество не дает оценку этим зверствам". Глава республики также выразил уверенность, что когда-нибудь военные преступники во главе с "главным преступником, президентом Михаилом Саакашвили", предстанут перед международным судом.
Как сообщил РИА Новости глава Ленингорского района Виталий Мамитов, траурные мероприятия прошли и в самом восточном районе Южной Осетии. Здесь местные жители собрались у монумента "Защитникам Отечества", представляющим собой осетинского и русского витязей с мечами и в шлемах.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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