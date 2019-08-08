Жители Южной Осетии почтили память жертв войны с Грузией

ЦХИНВАЛ, 8 авг - РИА Новости. Жители Южной Осетии почтили память жертв войны 2008 года с Грузией, передает корреспондент РИА Новости.

Траурные мероприятия начались поздно вечером 7 августа, когда ровно 11 лет назад начались обстрелы Цхинвала.

Несколько тысяч жителей Цхинвала собрались на выезде из города. Здесь находятся 12 автомобилей, в которых погибли беженцы, пытавшиеся выехать из Цхинвала в Россию. Большинство из них были убиты именно в этом месте. В честь праздника машины были задрапированы маскировочной сеткой, внутри некоторых сгоревших автомобилей были установлены светильники, что придавало машинам торжественный и монументальный облик.

Первым к Древу скорби, символизирующему память погибших, возложил цветы президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, за ним - члены правительства, военные, родственники погибших и обычные жители республики. Потом состоялся молебен у православного креста, установленного на поле.

Вторая часть мероприятия под девизом "Будем помнить все!" прошла у здания парламента Южной Осетии. Здесь на ступенях высокой лестницы выставили портреты погибших в ходе войны, перед ними зажгли свечи. Перед несколькими тысячами собравшихся выступил президент Бибилов.

"Эти люди, которые смотрят на нас с фотографий, виноваты лишь в том, что они родились осетинами, родились в Южной Осетии", - заявил Бибилов. По его признанию, он не знает, "почему до сих пор мировое сообщество не дает оценку этим зверствам". Глава республики также выразил уверенность, что когда-нибудь военные преступники во главе с "главным преступником, президентом Михаилом Саакашвили", предстанут перед международным судом.

Как сообщил РИА Новости глава Ленингорского района Виталий Мамитов, траурные мероприятия прошли и в самом восточном районе Южной Осетии. Здесь местные жители собрались у монумента "Защитникам Отечества", представляющим собой осетинского и русского витязей с мечами и в шлемах.