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РИА Новости

МЧС открыло горячую линию после ДТП под Новороссийском

00:55, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Горячая линия открыта после ДТП с автобусом и легковушкой на трассе под Новороссийском, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. Как сообщили в МЧС РФ, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек.
"На базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона горячей линии: 8(861)268-64-40", - говорится в сообщении.
Кроме того, администрация муниципального образования развернула пункт временного размещения в поселке Нижнебаканский.
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ДТП под НовороссийскомРоссияПроисшествия
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