МЧС открыло горячую линию после ДТП под Новороссийском

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Горячая линия открыта после ДТП с автобусом и легковушкой на трассе под Новороссийском, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. Как сообщили в МЧС РФ, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек.

"На базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона горячей линии: 8(861)268-64-40", - говорится в сообщении.