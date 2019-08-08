Силовики покидают территорию вокруг дома экс-президента Киргизии

БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Силовики покидают территорию села Кой-Таш, где располагается резиденция экс-президента Киргизии Атамбаева, сообщили РИА Новости в четверг в штабе сторонников экс-главы государства.

"Милиция, спецназ, они все уехали из Кой-Таша", - заявил собеседник агентства.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В итоге 43 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Один спецназовец погиб. Задержать экс-президента не удалось.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.