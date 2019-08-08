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РИА Новости
Штурм резиденции Атамбаева

Атамбаев призвал силовиков "не стрелять в свой народ"

00:49, 8 августа 2019
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© Sputnik / Эркин АлымбековСитуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Ситуация у дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева
© Sputnik / Эркин Алымбеков
БИШКЕК, 8 авг - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал силовиков "не стрелять в свой народ", заявление бывшего главы государства выпустил в четверг в эфир подконтрольный ему телеканал "Апрель"
"Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас", - сказал бывший глава государства.
На месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Вчера, 21:55
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В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге 43 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения, один человек погиб. Однако задержать экс-президента не удалось.
В своем обращении Атамбаев выразил сожаление, что пострадали много невинных людей.
"Сегодня была попытка моего захвата, к сожалению, при этом пострадали невинные мирные люди. Потому что для захвата был отправлен антитеррористический отряд спецназа "Альфа". Мы не террористы. Ни я, ни мирные люди вокруг моего дома. Многие приехали просто сделать фото со мной. И вот эта жестокость, этот цинизм действующих властей просто потрясают", - заявил он.
По мнению Атамбаева, спецназ использовал не только спецсредства но и боевое оружие. "К сожалению, много пострадавших, есть и тяжелораненые. Власть не вняла моим призывам войти в правовое поле", - отметил он.
Экс-президент выразил благодарность людям, которые не дали его задержать.
"Чтобы закрыть рот Атамбаеву, власть готова стрелять в свой народ. Я безмерно благодарен простым киргизстанцам, которые смогли собраться и отстоять, не дать захватить меня. Власти пора одуматься, мы не такой народ, который будет жить на коленях", - резюмировал он.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
Скорая помощь в в селе Кой-Таш. 7 августа 2019
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При штурме резиденции Атамбаева погиб спецназовец
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Спецназ в селе Кой-Таш в КиргизииШтурм резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева. Онлайн-репортажВчера, 19:32
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