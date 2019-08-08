Исследование выявило, почему молодежь чаще всего уходит с первой работы

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Молодые люди, живущие в Свердловской, Новосибирской и Ивановской областях, чаще всего покидали свое первое место работы из-за низкой зарплаты, следует из мониторинга "Трудоустройство молодежи. Первая работа" РАНХиГС.

"Основные причины, по которым молодые люди покидают свое первое место работы – это низкая заработная плата и содержание работы, которое не устраивает молодежь. В Свердловской и Новосибирской областях около 28% молодежи оставили первую работу по причине низкой заработной платы, а в Ивановской области – 34,8% юношей и девушек ушли с первой работы по той же причине", - заявляется в исследовании.

Уточняется, что из-за недовольства содержанием первой работы уволились 19,4% юношей и девушек в Ивановской области, в Свердловской и Новосибирской областях - около 14% молодежи.

Также отмечается, что на момент первого трудоустройства чуть более трети (31,3%) молодежи не имели ни высшего, ни среднего профессионального образования, однако треть и более молодых людей отмечают, что их первая работа соответствовала получаемой профессии или специальности.

"Чаще всего молодежь устраивается на свою первую работу по знакомству, с помощью родственников, друзей и знакомых", - добавляется в исследовании.

Как выяснили в РАНХиГС, чем раньше молодые люди начинают искать первую работу, тем чаще ищут ее с помощью знакомых, родственников и друзей, а по мере увеличения возраста к помощи близких прибегают все реже: в 14 лет 54,5% юношей и девушек нашли себе первую работу с помощью близких людей, а при первом трудоустройстве в возрасте 22 лет – 32,3%.