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РИА Новости

Биржи США закрылись в основном в плюсе после падения

00:34, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости/Прайм. Основные фондовые индексы США завершили среду преимущественно в плюсе на фоне восстановления после падения из-за торгового конфликта с Китаем, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones снизился на 0,09% - до 26007,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,38%, до 7862,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,08%, до 2883,98 пункта.
В понедельник индексы просели в пределах 3,5% на фоне обострения торговых отношений в США, однако уже во вторник несколько восстановились, прибавив чуть больше 1%.
Инвесторы обратили внимание на новости о снижении процентной ставки центробанками Новой Зеландии, Индии и Таиланда. Между тем, президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что ФРС должна снижать ставку "сильнее и быстрее". Он назвал Федрезерв "проблемой" США, а ужесточение политики – ошибкой.
"Я не думаю, что есть какие-то конкретные новости или данные, перевернувшие рынок, но я считаю, что инвесторы начинают более рационально подходить к существующей экономической среде", - приводит агентство MarketWatch слова инвестстратега CFRA Линдси Белл.
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
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