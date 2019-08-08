Биржи США закрылись в основном в плюсе после падения

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости/Прайм. Основные фондовые индексы США завершили среду преимущественно в плюсе на фоне восстановления после падения из-за торгового конфликта с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones снизился на 0,09% - до 26007,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,38%, до 7862,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,08%, до 2883,98 пункта.

В понедельник индексы просели в пределах 3,5% на фоне обострения торговых отношений в США, однако уже во вторник несколько восстановились, прибавив чуть больше 1%.

Инвесторы обратили внимание на новости о снижении процентной ставки центробанками Новой Зеландии, Индии и Таиланда. Между тем, президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что ФРС должна снижать ставку "сильнее и быстрее". Он назвал Федрезерв "проблемой" США, а ужесточение политики – ошибкой.