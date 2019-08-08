Пострадавших в ДТП под Новороссийском направляют в городскую больницу

ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Пострадавших в ДТП на трассе у поселка Верхнебаканский направляют в городскую больницу №1 Новороссийска, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в автобусе находились 40 человек, есть жертвы. По данным экстренных служб, четыре человека погибли, еще 30 человек в больницах. Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи.
Как сообщил РИА Новости Филиппов, среди пострадавших есть дети, количество не уточнил. По его словам, пострадавших направляют в больницу Новороссийска.
"Новороссийская первая больница. Оттуда будем эвакуировать, если потребуется, в краевую больницу", - сообщил РИА Новости Филиппов.