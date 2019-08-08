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РИА Новости

Среди госпитализированных после ДТП под Новороссийском 11 детей

00:29, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Среди госпитализированных после ДТП под Новороссийском, где автобус, предварительно, с 40 пассажирами съехал в обрыв, 11 детей, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"В больницу Новороссийска доставлено 27 человек, из них 11 детей", - информирует пресс-служба ведомства.
Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. По предварительным данным, в автобусе находилось 40 человек. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил краевому минздраву оказать медицинскую помощь пациентам после ДТП в Новороссийске, он отметил, что помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи.
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