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РИА Новости

МВД назвало предварительную причину ДТП под Новороссийском

00:22, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Автобус с 40 пассажирами под Новороссийском, по предварительным данным, съехал в обрыв, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"По предварительным данным, водитель автобуса Hyunday не справился с управлением и допустил съезд в обрыв на 16 километре автодороги Новороссийск – Керчь. Предварительно, в автобусе находилось 40 пассажиров", - сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в автобусе находилось 40 человек, есть жертвы. По данным экстренных служб, четыре человека погибли, еще 30 человек в больницах. Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи.
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