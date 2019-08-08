МВД назвало предварительную причину ДТП под Новороссийском

КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Автобус с 40 пассажирами под Новороссийском, по предварительным данным, съехал в обрыв, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, водитель автобуса Hyunday не справился с управлением и допустил съезд в обрыв на 16 километре автодороги Новороссийск – Керчь. Предварительно, в автобусе находилось 40 пассажиров", - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в автобусе находилось 40 человек, есть жертвы. По данным экстренных служб, четыре человека погибли, еще 30 человек в больницах. Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи.