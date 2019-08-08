На Кубани создан оперативный штаб в связи с крупным ДТП под Новороссийском

КРАСНОДАР, 8 авг - РИА Новости. Оперативный штаб создан в Краснодарском крае в связи с аварией под Новороссийском с участием автобуса, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В крае создан оперативный штаб в связи с аварией в районе Новороссийска. По моему поручению его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас находится на месте трагедии", - сообщил Кондратьев.

Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в автобусе находилось 40 человек, есть жертвы. По данным экстренных служб, четыре человека погибли, еще 30 человек в больницах. Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи.