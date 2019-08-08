МЧС сообщило о двух погибших в ДТП под Новороссийском

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 21 госпитализирован после столкновения автобуса с легковушкой на автотрассе под Новороссийском, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Два человека погибли, 21 госпитализирован в результате ДТП на автотрассе под Новороссийском", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что специалисты продолжают доставать людей из автобуса, всего внутри на момент аварии были 42 человека.
Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. В краевом минздраве сообщили, что глава регионального минздрава Евгений Филиппов и бригады санавиации выехали к месту ДТП, на месте работают более 10 бригад скорой помощи.