МЧС сообщило о двух погибших в ДТП под Новороссийском

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Два человека погибли, еще 21 госпитализирован после столкновения автобуса с легковушкой на автотрассе под Новороссийском, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Два человека погибли, 21 госпитализирован в результате ДТП на автотрассе под Новороссийском", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что специалисты продолжают доставать людей из автобуса, всего внутри на момент аварии были 42 человека.