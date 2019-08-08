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РИА Новости

Нефти предрекли обвал до 50 долларов за баррель

08:00, 8 августа 2019
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© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти
Добыча нефти
© AP Photo / Hasan Jamali
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Нефть на торгах 7 августа опустилась ниже 56 долларов за баррель — впервые с января. Основная причина — обострение торговой войны между США и КНР. Аналитики не исключают, что котировки могут рухнуть до 50 долларов к концу года. А при худшем сценарии — еще раньше. Ждать ли обвала на рынке и выдержит ли российский рубль турбулентность — в материале РИА Новости.

Почему упала нефть

Нефяные котировки покатились вниз с самого начала августа — смуту внес Дональд Трамп, объявивший о новых десятипроцентных пошлинах на китайский импорт объемом 300 миллиардов долларов. Ситуацию обострило резкое ослабление китайской валюты: Народный банк Китая снизил курс до семи юаней за доллар в ответ на действия американской стороны.
Рынок испугался снижения спроса на нефть в связи с возможным обострением торговой войны Вашингтона с Пекином и замедлением китайской экономики. Стоимость Brent продолжила снижение, опустившись ниже 57 долларов за баррель.
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Впрочем, на нефть давят не только панические настроения, есть и фундаментальные причины для снижения котировок, главная из которых — переизбыток предложения за счет бурного роста добычи в США.

"США активно наращивают добычу — в два раза быстрее, чем ее сокращают страны ОПЕК+. В частности, двузначные темпы роста добычи держатся в Пермском бассейне", — указывает Екатерина Крылова, главный аналитик Промсвязьбанка.

О том, что предложение нефти будет увеличиваться быстрыми темпами и это создаст существенный перекос, уже предупредило Международное энергетическое агентство. Как считают в МЭА, усилий ОПЕК+ по дальнейшему сокращению добычи будет недостаточно.
На саммите в июле этого года страны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти (относительно уровней октября 2018 года) до марта 2020 года. России в рамках этого соглашения необходимо сократить 228 тысяч баррелей в день. В мае эта задача была перевыполнена — во многом за счет остановки прокачки через нефтепровод "Дружба". Впрочем, если Россия лидирует среди стран ОПЕК+ по сокращению добычи, то всего девять из 21 страны ОПЕК и ОПЕК+ выполняют целевые показатели.
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До 50 за баррель

Аналитики не исключают, что с учетом роста добычи в США страны ОПЕК+ увеличат квоты на сокращение добычи с нынешних 1,2 миллиона баррелей в сутки до 1,7 миллиона баррелей. А само соглашение может быть продлено до конца 2020 года. Но такое решение может быть принято только в декабре — когда состоится следующее заседание.
"В этой связи мы ожидаем плавного снижения нефтяных котировок — до 50 долларов за баррель к концу года", — прогнозируют в Промсвязьбанке.
Внезапного и стремительного падения котировок эксперты не ждут, но не исключают и более негативный сценарий: обвал может спровоцировать повышение пошлин на китайские товары с десяти до 25 процентов, чем уже пригрозил Трамп.
Впрочем, в том, что президент США готов действительно пойти на обострение взаимоотношений с Китаем, наблюдатели сомневаются: рассчитывая на переизбрание, он сосредоточен на состоянии финансовых рынков.
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"Трамп не столько политик, сколько торговец: он любит надавить, потом дать задний ход, потом снова атаковать. Это его стиль работы с контрагентами", — отмечает Алексей Коренев, аналитик ГК Финам.

"Если рынки упадут, Трампа просто съедят. Поэтому во вред себе он действовать не станет", — добавляет Виктор Марков, старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". По его словам, после краткосрочного падения (нефть может провалиться до 55 долларов за баррель) котировки вскоре вернутся к равновесному уровню — в район 60 долларов за баррель.

Выдержит ли рубль

На снижение нефтяных цен российская валюта уже отреагировала падением — до 65 рублей к доллару и 73 к евро. Чего ждать от рубля, если нефть сильно подешевеет? Ослабления не избежать, но причин для существенного падения аналитики не видят.
"Для этого нужны какие-то веские причины, такие, как, например, события на Украине, что привело к резкой девальвации. В последние три года рубль держался в районе 60 единиц за доллар. Стоимость нефти ниже 50 долларов действительно критична для рубля. Но чтобы баррель опустился ниже этого значения, нужны серьезные потрясения, а пока этого не наблюдается", — отмечает Марков.
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Кроме того, в последнее время корреляция рубля с нефтяными котировками заметно снизилась. Это следствие реализации бюджетного правила, в рамках которого на все доходы от продажи нефти по цене свыше 40 долларов за баррель Минфин покупает валюту и направляет ее в бюджет. Если ситуация обострится, Минфин сделает перерыв в закупках валюты (как это уже было в августе прошлого года), чтобы поддержать рубль.
Базовый сценарий аналитиков Промсвязьбанка предполагает вторую волну ослабления рубля до конца года. "К концу года пара доллар/рубль может прийти к 67—67,5 рубля за доллар при нефти около 52 долларов за баррель. Ждать мощной волны девальвации нет оснований", — сообщил аналитик банка Михаил Поддубский.
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