Ученые оценили опасность электромобилей для экологии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Экологи уверяют, что человечеству надо отказаться от двигателей внутреннего сгорания, сильно загрязняющих атмосферу парниковыми газами, и перейти на электромобили. Специалисты же считают эту точку зрения утопической. Электромобили дороги, для них нет инфраструктуры. Парадокс в том, что замена бензиновых двигателей на электрические приведет к еще большим выбросам CO 2 .

Возврат к технологиям позапрошлого века

Впервые серийно автомобили на электрической тяге начали выпускать в 1890 году в США. Тогда многие делали ставку на этот вид транспорта. Электрокары показывали хорошие результаты в гонках, в их разработку вкладывали средства крупные производители. Сам Генри Форд много лет трудился над созданием аккумуляторных батарей. Однако ряд принципиальных усовершенствований бензинового двигателя обеспечил ему победу в этом соревновании. К 1930-м электромобили перестали выпускать.

Интерес к ним возродился в 1990-х в Калифорнии, где стали активно бороться за чистоту воздуха. Были выпущены небольшими партиями легковые электрокары фирм "Шевроле" и "Тесла", которые стоили немало: более ста тысяч долларов. Электрические седаны появились у японских и китайских производителей. Однако они так и остались экзотикой.

Постоянный интерес к электрическому транспорту сохранился, пожалуй, только в Европе. В столицах там нередко можно встретить маленькие машины, припаркованные к тротуарам для подзарядки.

Энергозатратные и токсичные

Массовому развитию электрокаров мешают несколько вещей: отсутствие емких нетоксичных аккумуляторов, технологий их переработки и инфраструктуры для подзарядки (что ограничивает использование транспорта пределами крупных городов), а также дефицит электроэнергии.

Последний пункт стал поводом к тому, что сами экологи теперь сомневаются в чистоте электрокаров и подсчитывают углеродный след от их производства и эксплуатации. Электродвигатель не выбрасывает парниковые газы. Но он работает от аккумулятора, который заряжается от обычных электросетей. А туда электроэнергия поступает главным образом от сжигания газа и угля.

Стран, где электроэнергия производится от условно чистых источников — ГЭС, АЭС, тепла земных недр, — очень мало. Это, например, Норвегия, Франция. В Калифорнии в последние годы сильно выросла доля солнечной энергетики. В большинстве же стран электроэнергия — результат сгорания ископаемого топлива.

© Фото : Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского Прототип электродвигателя для нового типа автомобилей создан учеными физико-технического института КФУ. © Фото : Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского Прототип электродвигателя для нового типа автомобилей создан учеными физико-технического института КФУ.

В книге "Энергетика. Мифы и реальность" чешско-канадский ученый Вацлав Смил подсчитал, что замена бензиновых автомобилей на электрокары в США потребует нарастить производство электроэнергии на четверть (по отношению к объему 2008 года). По его мнению, переход на электромобили не приведет к экономии первичной электроэнергии и сокращению выбросов CO 2 .

2 приходится на генерацию электроэнергии, по 15 процентов дают создание кузова и литиевой батареи. Производство первичных материалов для авто включает в себя токсичные процессы и требует больших затрат энергии. Его можно оптимизировать в будущем за счет перехода на возобновляемые источники энергии, создания технологий переработки использованных аккумуляторов. Это уменьшит углеродный след на 35 процентов. Согласно оценке жизненного цикла электрокара, выполненной Мартеном Мессажи из Свободного университета Брюсселя, 70 процентов выбросов COприходится на генерацию электроэнергии, по 15 процентов дают создание кузова и литиевой батареи. Производство первичных материалов для авто включает в себя токсичные процессы и требует больших затрат энергии. Его можно оптимизировать в будущем за счет перехода на возобновляемые источники энергии, создания технологий переработки использованных аккумуляторов. Это уменьшит углеродный след на 35 процентов.