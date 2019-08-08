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РИА Новости

Ученые оценили опасность электромобилей для экологии

08:00, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Людмила Попова / Перейти в фотобанкДемонстрация работы зарядной станции для электромобилей в Санкт Петербурге
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей в Санкт Петербурге
© РИА Новости / Людмила Попова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Экологи уверяют, что человечеству надо отказаться от двигателей внутреннего сгорания, сильно загрязняющих атмосферу парниковыми газами, и перейти на электромобили. Специалисты же считают эту точку зрения утопической. Электромобили дороги, для них нет инфраструктуры. Парадокс в том, что замена бензиновых двигателей на электрические приведет к еще большим выбросам CO2.

Возврат к технологиям позапрошлого века

Впервые серийно автомобили на электрической тяге начали выпускать в 1890 году в США. Тогда многие делали ставку на этот вид транспорта. Электрокары показывали хорошие результаты в гонках, в их разработку вкладывали средства крупные производители. Сам Генри Форд много лет трудился над созданием аккумуляторных батарей. Однако ряд принципиальных усовершенствований бензинового двигателя обеспечил ему победу в этом соревновании. К 1930-м электромобили перестали выпускать.
Интерес к ним возродился в 1990-х в Калифорнии, где стали активно бороться за чистоту воздуха. Были выпущены небольшими партиями легковые электрокары фирм "Шевроле" и "Тесла", которые стоили немало: более ста тысяч долларов. Электрические седаны появились у японских и китайских производителей. Однако они так и остались экзотикой.
Постоянный интерес к электрическому транспорту сохранился, пожалуй, только в Европе. В столицах там нередко можно встретить маленькие машины, припаркованные к тротуарам для подзарядки.
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Энергозатратные и токсичные

Массовому развитию электрокаров мешают несколько вещей: отсутствие емких нетоксичных аккумуляторов, технологий их переработки и инфраструктуры для подзарядки (что ограничивает использование транспорта пределами крупных городов), а также дефицит электроэнергии.
Последний пункт стал поводом к тому, что сами экологи теперь сомневаются в чистоте электрокаров и подсчитывают углеродный след от их производства и эксплуатации. Электродвигатель не выбрасывает парниковые газы. Но он работает от аккумулятора, который заряжается от обычных электросетей. А туда электроэнергия поступает главным образом от сжигания газа и угля.
Стран, где электроэнергия производится от условно чистых источников — ГЭС, АЭС, тепла земных недр, — очень мало. Это, например, Норвегия, Франция. В Калифорнии в последние годы сильно выросла доля солнечной энергетики. В большинстве же стран электроэнергия — результат сгорания ископаемого топлива.
© Фото : Крымский федеральный университет им. В.И. ВернадскогоПрототип электродвигателя для нового типа автомобилей создан учеными физико-технического института КФУ.
Прототип электродвигателя для нового типа автомобилей
© Фото : Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
Прототип электродвигателя для нового типа автомобилей создан учеными физико-технического института КФУ.
В книге "Энергетика. Мифы и реальность" чешско-канадский ученый Вацлав Смил подсчитал, что замена бензиновых автомобилей на электрокары в США потребует нарастить производство электроэнергии на четверть (по отношению к объему 2008 года). По его мнению, переход на электромобили не приведет к экономии первичной электроэнергии и сокращению выбросов CO2.
Согласно оценке жизненного цикла электрокара, выполненной Мартеном Мессажи из Свободного университета Брюсселя, 70 процентов выбросов CO2 приходится на генерацию электроэнергии, по 15 процентов дают создание кузова и литиевой батареи. Производство первичных материалов для авто включает в себя токсичные процессы и требует больших затрат энергии. Его можно оптимизировать в будущем за счет перехода на возобновляемые источники энергии, создания технологий переработки использованных аккумуляторов. Это уменьшит углеродный след на 35 процентов.
Несмотря на серьезные претензии к экологичности электромобилей, они остаются очень привлекательными для использования в крупных городах, где остро стоит проблема чистоты воздуха. Как временное решение эксперты отмечают перспективность гибридного транспорта, комбинирующего режим сжигания бензина и электрической тяги.
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Популярные комментарии
Если кто был на Кубе, где в ходу старые авто. То к вечеру , в таких городках как Варадеро , с единственной улицей длинной в три километра , по которой туда сюда ездят порядка всего 50 этих авто , дышать совершенно не чем . Поэтому не важно как дорого обойдётся переход автомобилей на электротягу , здоровье важнее. И мировое сообщество так же Работает над производством возобновляемых источников энергии. То есть использование энергии , солнца , ветров и приливов . А там безграничные запасы .
8 августа, 11:03
Alex Markov
320018
Конечно, СО2 будет больше, если так и продолжат электричество при помощи ТЭЦ вырабатывать! Хватит уже на всё использовать углеводороды. Есть энергия воды, ветра и атома. Последняя, кстати, менее вредна, чем уголь. Это доказано. Да и электромобили могут помочь выравнять суточный спрос на электроэнергию при ночной зарядке. Остался только вопрос с батарейками и экологичностью их производства и переработки. Но тут уже нужны технические решения и ответственное отношение (производителя и потребителя продукции). А так, электромобиль вполне себе перспективное решение!!
8 августа, 10:00
Andrey Ershov
600007
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