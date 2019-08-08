Оперная певица исполнила поросятам арию из "Любовного напитка"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Оперная певица Флер де Брэй спела арию из оперы итальянского композитора Гаэтано Доницетти "Любовный напиток" поросятам на ферме в Норфолке. Видео этого выступления она выложила в Твиттере.

Thanks so much for the share @stephenfry ...SO excited to be singing the role of Adina and launching this gorgeous production in Norfolk! Maestro @JKAConductor and director @GenevieveRaghu TICKETS STILL AVAILABLE 8/10/11 AUG: https://t.co/wbMaH8AZeC https://t.co/B8SexT3mDB — Fleur de Bray (@Singing_Fleur) 5 августа 2019 г.

"Огромное спасибо за эту возможность. Очень рада, что буду петь Адину", - написала де Брэй.

Певица посетила ферму, чтобы привлечь внимание к своему выступлению на оперном фестивале, который пройдет с 8 по 11 августа в Норфолке. Она исполнит партию Адины в комической опере Доницетти "Любовный напиток", действие которой происходит в деревне.