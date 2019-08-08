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РИА Новости
Культура

Оперная певица исполнила поросятам арию из "Любовного напитка"

05:43, 8 августа 2019
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© Страница " Into Opera ‏ " в TwitterСкриншот видео, где Флер де Брэй поет поросятам
Скриншот видео, где Флер де Брэй поет поросятам
© Страница " Into Opera ‏ " в Twitter
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Оперная певица Флер де Брэй спела арию из оперы итальянского композитора Гаэтано Доницетти "Любовный напиток" поросятам на ферме в Норфолке. Видео этого выступления она выложила в Твиттере.
"Огромное спасибо за эту возможность. Очень рада, что буду петь Адину", - написала де Брэй.
Певица посетила ферму, чтобы привлечь внимание к своему выступлению на оперном фестивале, который пройдет с 8 по 11 августа в Норфолке. Она исполнит партию Адины в комической опере Доницетти "Любовный напиток", действие которой происходит в деревне.
Видео в Твиттере посмотрели десятки тысяч раз. Даже актер и писатель Стивен Фрай сделал репост.
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