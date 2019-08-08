Дженнифер Энистон призналась, что скучает по "Друзьям" и 90-м

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Дженнифер Энистон . Дженнифер Энистон рассказала в интервью InStyle, что "сильно ностальгирует" по "Друзьям" и хотела бы вернуться в 90-е.

Актриса отметила, что обрела уверенность в себе, когда начала сниматься в длинном ситкоме. По ее словам, участие в шоу было для нее "упражнением на развитие доверия", поскольку все актеры поддерживали друг друга.

"Я очень скучаю по тем временам. Эта работа была абсолютной, чистой радостью. Мне вновь хочется быть с людьми, которых я люблю и уважаю", - добавила она.

Звезда "Друзей" призналась, что скучает и по самим 90-м: "Тогда все было проще, в мире чувствовалась какая-то безопасность. Люди были ближе друг к другу".