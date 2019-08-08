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РИА Новости
Культура

Дженнифер Энистон призналась, что скучает по "Друзьям" и 90-м

01:25, 8 августа 2019
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© AP Photo / Invision/Richard ShotwellАмериканская актриса Дженнифер Энистон. 2015 год
Американская актриса Дженнифер Энистон. 2015 год
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Дженнифер Энистон рассказала в интервью InStyle, что "сильно ностальгирует" по "Друзьям" и хотела бы вернуться в 90-е.
Актриса отметила, что обрела уверенность в себе, когда начала сниматься в длинном ситкоме. По ее словам, участие в шоу было для нее "упражнением на развитие доверия", поскольку все актеры поддерживали друг друга.
"Я очень скучаю по тем временам. Эта работа была абсолютной, чистой радостью. Мне вновь хочется быть с людьми, которых я люблю и уважаю", - добавила она.
Звезда "Друзей" призналась, что скучает и по самим 90-м: "Тогда все было проще, в мире чувствовалась какая-то безопасность. Люди были ближе друг к другу".
За роль Рейчел Грин в "Друзьях" (1994-2002) актриса была удостоена премий "Эмми" (2002) и "Золотой глобус" (2003).
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